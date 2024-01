El origen del meme de Kevin James

Sin duda los memes se han convertido en una nueva forma de comunicarnos, reírnos e incluso identificarnos, y obviamente hay algunos memes más memorables que otros, como el de Kevin James.

El actor y comediante se sumó al trend y recientemente recreó el meme que se hizo viral y que ha permanecido durante años, en la que aparece posando con las manos en los bolsillos del pantalón.

Fue en su visita al programa de Jimmy Fallon, “The Tonight Show”, donde Kevin recreó su meme que seguramente has visto en redes sociales.

Esta imagen tiene su origen hace más de 20 años, se ve a Kevin James con una sonrisa tímida en el rostro mientras tiene sus manos en los bolsillos del pantalón. Esta fotografía ha sido usada por muchos para denotar timidez, pena o descaro.

La fotografía de Kevin James se hizo viral gracias al usuario ChampagneAnyone, quien compartió la foto para acompañar un estado que decía: “Yo después de un ron doble con coca de dieta”.

La fotografía de Kevin James fue tomada por Tony Esparza, de acuerdo con la agencia Getty Images, esta fue usada para promocionar la serie “The King of Queens”, protagonizada por el actor en el año 1998 junto con la actriz Leah Remi y el fallecido comediante Jerry Stiller.

Esta serie llegó a su fin en 2007, en su visita al show de Jimmy Fallon, James recordó el furor que causó su fotografía en redes sociales.

“Lo recuerdo, y sabes, cuando es tu primer ‘sitcom’, tú escuchas a cualquiera, estás tan feliz de estar ahí y el fotógrafo, que no tenía ni idea, solo me dijo que hiciera cosas tontas y él estaba como ‘ahora sonríe como si fueras sexi… Ahora, como si fueras tímido, pero un poco…’ Y tomé esa posición como de ‘¿qué demonios estoy haciendo?’ Y luego ellos dijeron, ‘bueno oculta esa (foto)’. Y él dijo, ‘sí, no te preocupes. No regresará…’. Ahora, 25 años después resurgió”, recalcó. Durante uno de los sketchs del programa, Kevin James recreó aquella icónica pose que lo convirtió en un meme.