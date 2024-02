Hombre presume a sus tres esposas en redes: ellas se sienten afortunadas de tenerlo

Para muchas personas, un aspecto importante al momento de elegir a su pareja es la monogamia y que sea una persona trabajadora, sin embargo Nick Davis es todo lo contrario.

El hombre se hizo conocido en redes sociales por mostrar su estilo de vida y presentar a sus tres esposas: April, Danielle y Jennifer.

Los enamorados iniciaron su relación poliamorosa y muestran cómo la viven a través de su cuenta @the.davis.family_official.page, la cual tiene más de 28 mil seguidores.

Nick se renombra “esposo trofeo”, aún cuando no contribuye económicamente al hogar, pues prefiere quedarse a "estudiar, leer y aprender" todo el día, pero esto no es lo más impactante, pues las mujeres también se dedican a las tareas de hogar para evitar que Nick lidié con el estrés.

"En nuestra casa, las mujeres son el sostén de la familia. Así es como manejamos las cosas aquí, a nuestra manera especial", es lo que expresó Nick en el programa de TLC Buscando Hermana Esposa.

Davis no fue quien sugirió aumentar a los integrantes en la relación, sino April quién es su primera esposa, lo sugirió después de estar 9 años juntos, fue así que tiempo después se integró Jennifer y al final Danielle en 2022.

“Tener tres esposas, saber que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad”.