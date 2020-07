Joven trepa a ventana de hospital para despedirse de su madre con Covid-19

Muchas son las historias que han surgido entorno a la pandemia de Covid-19 que enfrenta el mundo, misma que obliga a los familiares de las personas contagiadas a distanciarse de ellos mientras luchan por sobrevivir.

En Palestina, un joven identificado como Jihad Al-Suwaiti decidió romper barreras y así poder acompañar a su madre con Covid-19 hasta su último día, escalando hasta la ventana del cuarto en el hospital donde ella se encontraba.

El joven palestino fue fotografiado varias veces mientras escalaba las paredes del Hebron State Hospital, al sur de Cisjordania, para acompañar a su madre en la lucha contra la Covid-19 que recibía atención en cuidados intensivos por complicaciones de la enfermedad.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital



In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19



He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA — Revler (@CrescentDome) July 19, 2020

Lamentablemente, la madre de Jihad perdió la batalla contra la enfermedad el pasado 16 de julio, sin embargo, el joven pudo estar lo más cerca de ella durante su fallecimiento, pues solo los separaba el cristal del hospital.

La historia de este joven se ha viralizado en redes sociales, y los usuarios no han dejado de darle muestras de apoyo en este momento, además de compartir esta historia donde sin importar las limitaciones físicas que pueda poner la enfermedad entre las personas, el amor de madre e hijo rompió la distancia que los separaba.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

