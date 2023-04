Kylie Jenner ahora en supuesto romance con Timotheé Chalament

Nuevamente, la menor de la familia Kardashian, Kylie Jenner, vuelve a estar en el ojo del huracán de la prensa pues ahora se le está relacionado sentimentalmente con el actor Timitheé Chalament, luego de que hace apenas unos días surgiera el rumor de un supuesto romance con el rapero puertorriqueño Bad Bunny.

Y es que los nombres de Kylie y Timotheeé ya son tendencia en las redes sociales y es en la página de Instagram “Deux Moi” que asegura que la pareja fue vista en el festival musical Coachella.

Al parecer, no hay nada confirmado pues tanto Kylie como Timotheé, no han hablado al respecto de esta supuesta relación. La menor de las Kardashian viene saliendo de una relación con el rapero Travis Scott con quien procreó dos hijos, Stormi de cuatro y Aire, de un año.

El actor de “Don´t look up” y de “Call me by your name”, ha tenido varias parejas en las que ha mantenido una relación sentimental. Se supo del noviazgo que mantenía con la hija de Madonna, Lourdes de León, a quien conoció en el colegio; Lily – Rose Deep, la hija del famoso actor Jonny Deep, tampoco se pudo resistir a los encantos de Timotheé, incluso, con la actriz mexicana, Eiza González, se les vio vacacionar por Los cabos.

Para los fans de Timotheé, la noticia no cayó nada bien pues el actor ha mantenido su vida privada alejada de las cámaras y de los escándalos, y aseguran que la menor del clan de las Kardashian, pudiera involucrarlo en chismes que afecten su gran carrera.

