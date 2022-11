"Gatita" de Bellakath, una canción viral, o la amas o la odias

"Gatita" de Bellakath es una canción que se ha hecho muy viral en la plataforma de TikTok, incluso el vídeo oficial en Youtube ya cuenta con más de 5 millones de vistas pero así como a mucha gente le ha gustado, también sacó el lado más clasista y tóxico en videos de TikTok.

Desde los inicios de la carrera de Bellakath afrontó muchas críticas, poco se habla del aguante y constancia de la joven, pues además de hacer música, estudio en la máxima casa de estudios de México, la UNAM.

"Hace unos meses decían que en México no había reggaetón y bueno, sí no tenemos el clásico reggaetón que escuchamos que es comercial pero tenemos el reggaetón a nuestra manera que es el cumbiaton" expresó el TikToker @itsdebilex.

Incluso hace unos días Bellakath subió un TikTok a su cuenta donde ya tiene más de dos millones de seguidores, "No, no eres superior por no escuchar reggaetón, lo que eres es una ridícula, ya deja disfrutar los gustos de otras persona, déjanos perrear tranquilos... Yo vine a enseñarle a la gente que no por escuchar reggaetón tienes que ser chaca", dice la cantante, esto después de que su canción se hiciera viral, algunos amando su canción y otro criticando.