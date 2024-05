PT pide garantizar seguridad en candidatos

La comisionada política del Partido del Trabajo (PT), en Querétaro, Valeria Flores Gauna, solicitó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno garantizar la seguridad y protección de los candidatos rumbo a la contienda electoral del próximo 2 de junio.

Lo anterior, tras asegurar que ante el recrudecimiento de la violencia en contra de aspirantes a un puesto de elección popular, es necesario mejorar las estrategias de seguridad para los participantes, no solo de este partido político sino de manera general, derivado de la poca atención que se dio en el caso del PT, en donde uno de sus contendientes del municipio de Peñamiller registró hechos de violencia.

Elecciones 2024 Afirma Juan Alvarado que resolverá rezago en servicios

“Uno de los casos que más nos ha preocupado es el tema de Peñamiller, en este municipio nuestro candidato, Mauricio Ibarra la semana pasada lo persiguieron, le chocaron, lo hicieron que se parara y lo amenazaron, fue una situación que expusimos ante el órgano electoral, los cuales nos canalizaron ante la Fiscalía y la Fiscalía lo que hizo fue darnos una tarjeta con el número de emergencias 911, que marcáramos a ese número”.

La petista descartó que este tipo de casos se resuelvan marcando al 911 como les indicó la Fiscalía, toda vez que existen comunidades alejadas en donde no se cuenta con la suficiente señal, por ello, dijo que por parte de este instituto político estarán insistiendo en solicitar mejores medidas de protección y seguridad para los candidatos.

“Después de este incidente, nosotros lo que buscábamos era una protección mayor, entonces no la conseguimos y vamos a seguir trabajando porque si nos preocupa la seguridad de nuestros candidatos y en donde ya hemos tenido un poco más de énfasis en esta situación pues es en Peñamiller porque hay muchas comunidades y no hay señalar, entonces si le pasa algo, no hay señalar”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Exhortó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a poner mayor atención en hechos de violencia, ya que si bien, esta institución, dijo que canaliza todos estos asuntos a la Fiscalía y demás corporaciones de seguridad, comentó que es necesario que juntos como dependencias involucradas en el proceso electoral, fortalezcan estas medidas.