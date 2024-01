Pocas repatriaciones de migrantes fallecidos

De manera considerable, disminuyó el número de apoyos para la repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos en Estados Unidos al municipio de San Juan del Río, pues durante el 2023 solo fueron cinco peticiones.

Lo anterior lo dio a conocer la regidora de la comisión de Trabajadores Migrantes, Fabiola Pérez Valenzuela, quien aseguró que durante el 2022 fueron cerca de 12 repatriaciones de restos fúnebres de connacionales sanjuanenses que perdieron la vida en el vecino país, lo doble de lo que se atendió el año pasado.

“La verdad es que también ha habido una situación de que la gente ya no nos busca tanto, porque realmente no hay apoyos. Lo que se les puede brindar de apoyos es muy muy mínimo, pero lo que me hayan solicitado a mí, hasta terminar el 2023, fueron cinco personas”.

La integrante del Cabildo sanjuanense atribuyó a que existen muy pocas peticiones de ayuda dado los mínimos apoyos que se otorgan por parte de las dependencias en sus distintos niveles de gobierno, comparativamente como hace algunos años se tenían, por lo que por su cuenta las familias de los migrantes buscan hacer los trámites de la repatriación.

“Fueron más el año antepasado, fueron 12 personas repatriadas, en el 2023 fueron cinco, lamentablemente ahorita, como ya no hay apoyos y lo que se puede brindar es a través de Relaciones Exteriores, es muy poco, no son apoyos como los que se brindaban con anterioridad”.

Por lo anterior, consideró que ha generado un desinterés entre las familias que registran connacionales fallecidos en la Unión Americana, pues reiteró que derivado de los trámites tarda más en llegar los restos fúnebres a su lugar de origen, por ello, mejor optan por encargarse los familiares de llevar a cabo todo el procedimiento.

“También al momento de solicitar apoyos les retrasa todo su procedimiento para hacer la repatriación del cuerpo, por eso ya no buscan ese apoyo porque tarda más en llegar el cuerpo de su familiar que falleció en Estados Unidos”.

Agregó que se espera que durante el 2024 haya menos sanjuanenses radicados en Estados Unidos.