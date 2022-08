Lo tenebroso detrás de OnlyFans

La plataforma más viral en estos momentos y la que genera mayores ganancias desde su auge en 2020 está en el ojo del huracán tras revelarse que no todo lo que brilla dentro de OnlyFans es oro y ya muchos de sus generadores de contenido han tenido que pagar facturas muy altas por pertenecer al también llamado “pulso digital”.

Fue una de las generadoras de contenidos de la plataforma la que dio a conocer por medio de su canal en Tik Tok, el lado oscuro que trae vender contenido explícito aún cuando este se hace solamente a través de la pantalla.

Primeramente hay que mencionar que OnlyFans se fue como la espuma en 2020, cuando durante la pandemia se convirtió en importante fuente de ingresos sumando 1.5 millones de creadores de contenidos y en 2021, logró generar ingresos de hasta 5 mil millones de dólares, logrando posicionarse en la preferencia de los usuarios.

Con el revuelo que causó y siendo una importante fuente de ingresos los contenidos fueron en aumento, videos, fotos y material con desnudos e incluso pornográficos fueron consumidos rápidamente por usuarios que en su gran mayoría son menores de edad.

El fenómeno ha aumentado a tal modo que jóvenes principalmente de la Generación Z y T, han implementado como una profesión ser “Generador de Contenidos” y hacerlo de tal forma que sea un trabajo de tiempo completo. A decir de la consultora Morning Consult, la cual, por medio de una encuesta, confirma que, tan sólo en América Latina, casi el 90 por ciento de los encuestados pretenden dedicarse a dicha labor de tiempo completo.

PERO NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

Sin dudarlo ser parte del ojo del pulso digital es el sueño de muchos, donde la fama y la fortuna están a los pies de quien sube su material, pero por desgracia no todo es miel pues a decir de una generadora de esta plataforma quien habló de su experiencia en Only a través de la cuenta de Tik Tok @nenirrisarabia el detrás de la experiencia de ganar dinero mostrando su intimidad no es tan “cool” como todos creen.

“Soy de Mazatlán, un lugar pequeño en México y como dicen, “pueblo chico, infierno grande”, he sentido un total acoso cada que la gente me reconoce”, así comienza su plática en el video.

Génesis Sarabia habla de lo que no se cuenta en OnlyFans / Foto: Captura de Pantalla | Nenisarabia

“Las personas ya no te toman en serio, hablan mal de ti, me ha tocado que hay amigas que llegan y me dicen ‘este vato acaba de decir: ella es la mujer perfecta, lástima que tiene Only’”.

Otra chica originaria del estado de Querétaro quien pidió guardar su identidad por seguridad, mencionó que después que un chófer de una plataforma de taxis la descubrió comenzó a seguirla, pasar su contacto a varios hombres que la perseguían de día y noche, “me sentía peor que prostituta”, cuenta. Fue tanta la invasión a su intimidad que además de cambiar por varias veces su número telefónico, decidió mudarse a otra ciudad, donde está con bajo perfil para evitar situaciones que la hicieron además de alejarse de su familia, tener que cambiar incluso su apariencia física.

Pero no todo gira en torno a las mujeres, los hombres y quienes pertenecen a la comunidad LGBT + han sufrido lo mismo que ellas.

“Si, ganas dinero, pero el precio es alto, por eso muchos se van de la ciudad o país de donde son y siempre están de un lugar a otro, cambiando todo en su vida. Esto no te permite echar raíces” cuenta la afectada.

Para el usuario Jaime Puga quien menciona es un nombre ficticio que utiliza en la red, tampoco el dinero es mucho como todos creen, “se necesita hacer mucho material de excelente calidad por lo que eso cuesta y mucho, Only te pone metas que debes cumplir para generar ingresos, y también tabuladores, si no llegas todo lo recaudado va directo a ellos y tú te quedas solo viendo, así que prácticamente debes permanecer de día y noche atrayendo usuarios, pidiendo que compren y además pensado lo que vas a ofrecer, tener ideas diferentes, es mucho desgaste”.

Finalmente quien ingresa y vende contenido así como quien lo consume es bajo su propia responsabilidad, por lo cual se insiste en regular este tipo de sitios para evitar que menores de edad, no se dejen enganchar en este tipo de acciones y con ello proteger su integridad.