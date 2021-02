Reino Unido rinde último homenaje a su héroe, el "capitán Tom"

El Reino Unido rindió un último homenaje este sábado a su héroe el "capitán Tom", un veterano famoso por haber reunido una suma récord para la sanidad pública durante la pandemia, en un funeral televisado con honores militares.

El ataúd de Tom Moore, que falleció a los 100 años, fue llevado al crematorio de Bedford (centro de Inglaterra), envuelto en la bandera británica y con sus medallas encima, por seis soldados del Regimiento de Yorkshire, en el que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.

Antes del inicio de la ceremonia, retransmitida en directo por televisión, un avión que participó en el conflicto sobrevoló el lugar bajo un sol primaveral, mientras se disparaban tres salvas de honor.

Pero debido al confinamiento, vigente desde principios de enero en Reino Unido para luchar contra el coronavirus, sólo ocho familiares asistieron a la ceremonia privada: sus dos hijas, sus cuatro nietos y sus dos yernos.

"Tu mensaje" perdura

"Papá, estoy muy orgullosa de ti, de lo que has logrado en toda tu vida y especialmente en el último año", dijo su hija Lucy Teixeira.

"Puede que te hayas ido, pero tu mensaje y tu espíritu perduran", agregó en el funeral, que abrió con una canción grabada por el "capitán Tom" con la estrella Michael Ball: el himno del Liverpool FC "You'll Never Walk Alone", que se convirtió en un símbolo de ayuda mutua durante la pandemia.

Tom Moore, que tenía 99 años durante el primer confinamiento, en la primavera boreal de 2020, se había fijado inicialmente el modesto objetivo de recaudar 1.000 libras (1.400 dólares) para ayudar al servicio nacional de salud, desbordado por los pacientes que padecían el virus. Para ello, se comprometió a recorrer cien veces los 25 metros de su jardín antes de cumplir 100 años.

La imagen del veterano inclinado sobre su andador y avanzando a toda costa conmovieron al pueblo británico, por su sentimiento de gratitud hacia el personal sanitario.

Las donaciones llegaron a raudales y Moore acabó recaudando casi 33 millones de libras esterlinas (42 millones de dólares al cambio de la época), la mayor cantidad jamás recabada por una sola persona en una causa benéfica.

Sus proezas lo convirtieron en una celebridad. Ya había recibido honores militares por su centésimo cumpleaños, antes de ser nombrado caballero por la reina Isabel II, en un acto en el que le fue permitido salir de confinamiento.

La muerte del "capitán Tom" el 2 de febrero en el hospital, tras contraer neumonía y coronavirus, provocó una lluvia de homenajes, incluyendo los de la reina, la Casa Blanca y Naciones Unidas.

-"Una pequeña línea en el periódico"

"Si hay una lección que he aprendido viviendo contigo durante los últimos tres años, es el poder de la positividad y la bondad", dijo su nieto Benjie.

De acuerdo con los deseos del "capitán Tom", la canción "My Way" de Frank Sinatra cerró la ceremonia, antes de que sonara la marcha fúnebre del ejército, conocida como "The Last Post", y seguida por un minuto de silencio.

Como epitafio escogió: "Te dije que era viejo", en referencia al del comediante británico-irlandés Spike Milligan, "Te dije que estaba enfermo".

Miles de mensajes de simpatía se consignaron en un libro de condolencias en línea, pues la familia hizo un llamado al público para que se quedara en casa y respetara las pautas oficiales.

En un libro que escribió, cuyo último capítulo fue revelado por la familia antes de su publicación el 2 de abril, el "capitán Tom" dijo que consideraba "curioso y muy conmovedor" que su fallecimiento hiciera llorar a personas que no conocía. "Antes, mi funeral solo habría dejado una pequeña línea en el periódico local".

"Pocas personas habrán oído hablar de Sir Tom antes de esta crisis, pero su contribución y su ejemplo ahora viven en todos nosotros", dijo el ministro de Defensa, Ben Wallace.

Cuando se suavicen las medidas de confinamiento, sus cenizas serán enterradas en Yorkshire (norte), en la cripta familiar junto a sus padres y abuelos.