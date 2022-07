¿Con el Chapo o el Mayo?: youtuber pasa el susto de su vida en retén del narco

Carlos Bello, mejor conocido en las redes como ‘Soy Mirrey’, comentó que mientras estaba en su vehículo fue interceptado por unos supuestos miembros de un cartel, quienes le preguntaron acerca de su relación con el crimen organizado.

El influencer indicó que esta ha sido una las experiencias más aterradoras de su vida, pues pensó que en cualquier cosa que dijera pudo haber sido utilizada en su contra. Señaló que esto se originó por un artículo que llevaba en su vehículo, pues él no sabía lo peligroso que resultaría portarlo.

Virales Perrito se molesta cuando su dueña reproduce 'Mi bebito fiu fiu': Video

Él compartió su historia a través de un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok, en donde ya acumula 13 millones de reproducciones, 1.8 millones de reacciones y miles de cometarios, varios de ellos critican su testimonio, pues comentan que no es cierto, y su única intención es tener más visitas.

ASÍ FUE EL SUPUESTO ENCUENTRO

Carlos explicó que estaba manejando por Sinaloa, no obstante, perdió la noción del camino y se perdió, por lo que continuó avanzando hasta que encontró un grupo de presuntos oficiales que le pidieron que se detuviera, desde ese momento comenzó a tener sospechas y miedo.

“Resulta que aquí don pende** andaba manejando hacia Badiraguato, sin querer porque me perdí… Entonces me pararon en un retén falso, de pura suerte no me cagu* porque ya había ido al baño antes”, comentó el creador de contenido.

De esta manera es que las personas lo inspeccionaron, igual, le realizaron muchas preguntas para saber que lo había llevado a ese lugar, pese a que estaba asustado, no tuvo mayor problema en contestar.

#sinaloa #historia #storytime ♬ original sound - FINO. @soymirrey Reply to @maik_uri Q li - to si - no me sigues en insta #soymirrey

“Entonces me revisaron bien, me dijeron que qué ped*, que qué hacia un chilango ahí y me preguntaron si era de la mayiza o de la chapiza, a lo que yo respondí ‘yo soy de los buenos’”, precisó.

“Para quien no sepa quién es ‘El Mayo’ Zambada, es una persona muy famosa en Culiacán y es amiguito de Joaquín Guzmán”, relató.

Cabe señalar que la mayiza es un término que se usa para referirse a la gente que está dentro de cualquier organización delictiva que está liderada por alguno de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con Soy Mirrey, en este lugar colocar un pequeño sombrero en el espejo retrovisor significa que formas parte de este grupo.

Él dijo que no se le hacía justo que por esa pieza ahora su vida corriera peligro: “Y me dijeron ‘¿y ese sombrerito qué rollo, viejo?’, yo en ese punto estaba de no mames un sombrerito me va a costar la vida, ¿en serio? he arriesgado mi vida haciendo mil y un pendejadas”.

UN SEGUIDOR LO SALVÓ

En ese instante, un joven que estaba con los supuestos delincuentes reconoció al youtuber, y les dijo a sus compañeros que lo dejaran en paz, ya que él no pertenencia a ningún grupo encargado de distribuir sustancias ilegales.

“Afortunadamente había un chavito dentro de ellos y me reconoció y dijo: ‘no este vato es inofensivo, hace videos y es empresario y todo bien, es buena persona”. Mencionó el creador de contenido.

Luego de compartir esta noticia, el youtuber Soy Mirrey publicó más videos para hablar del tema, igual ha posteado imágenes en las que algunas personas muestran cómo funcionan este tipo de tratos, al que incluso se han unido algunos servidores públicos.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla