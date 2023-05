Ya hay pelea entre Peso Pluma y Pedro Tovar

Ya comienza la pelea por "agandalle", y es Pedro Tovar vocalista de Eslabón Armado y compositor del tema "Ella Baila Sola", quien arremete en contra de Peso Pluma por hacerlo aún lado y no darle el más mínimo crédito a un tema que es completamente de su inspiración.

La rola ha superado los millones de escuchas en Spotify, dejando atrás a Bad Bunny, Miley Cyrus y Shakira, quienes eran los reyes de la plataforma más importante a nivel mundial. "Ella Baila Sola" se ha convertido en todo un suceso, que ha hecho que muchas puertas se le abrieran al originario de Guadalajara, pero que por desgracia este se le olvida que hay alguien más detrás del éxito.

La canción ha sido tan famosa que incluso, la "doble P", fue invitado al programa más famoso de Estados Unidos, The Tonight Show, con Jimmy Fallon, donde interpretó el tema, pero de su autor y cantante ni se acordó, situación que le trajo el enojo de los seguidores de Eslabón Armado.

Como era de esperarse Pedro Tovar autor del tema se encuentra muy molesto y así lo hizo saber a sus seguidores a través de su cuenta personal, "Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale m*':*s", sentenció.

Lo seguidores de Eslabón Armado han manifestado su apoyo al cantautor, y han tachado de aprovechado, "gandalla" y mal compañero a Peso Pluma, mencionando que ya se le está haciendo acostumbre colgarse la medalla él solo, pues recuerdan que lo mismo pasó con su colaboración con Natanael Cano y Gabito Ballesteros, a los que también hizo aún lado cuando la canción "AMG", saltó a la fama.

Otros le recuerdan como en el 2020, cuando Peso Pluma no era nadie en la música Pedro y Eslabón Armado le negaron una colaboración.