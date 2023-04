Ana Gabriel vuelve a ser foco de críticas, en pleno video regaña a su vestuarista

Circula en redes sociales un video donde la cantante Ana Gabriel, regaña a su vestuarista sin percatarse de que la cámara aún seguía grabando.

Mientras la cantante Sinaloense se encontraba grabando un video tutorial de maquillaje, decidió detener el video sin darse cuenta que la cámara no se había detenido. En el video, se puede escuchar que la intérprete de “Quién como tú” arremete contra una de sus empleadas iniciando una serie de comentarios por parte de los internautas, quejándose de su intolerancia.

Virales Se pone nervioso en su primer asalto y recibe regañada de pasajera en el camión

“Voy a detenerme un poquito porque me voy a levantar. Diana, me estás contestando y estoy hablándole a la gente”, se le escuchó decir a la cantante en pleno video. También, se escucha una voz que está dentro de la misma habitación que le contesta a la cantante provocándole una visible irritación en el rostro. El video ya es viral y no ha recibido comentarios positivos.

En un concierto anterior, la intérprete con más de 48 años de carrera, se pronunció para criticar un tema relacionado con la política por lo que sus comentarios no fueron nada bien recibidos por parte del público y fue abucheada, a lo que la artista los invitó a que no asistieran a sus conciertos y que se quedaran en casa.

A partir de ese evento, la cantante que cuenta con más de una veintena de discos, premios y reconocimientos musicales a nivel mundial, se ha visto ensombrecida por algunas actitudes que el público considera como intolerantes. Ana Gabriel está presentando una serie de conciertos por ciudades de la República Mexicana alternando en partes de Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo