Mesera regresó propina por no considerarla suficiente

El tema de las propinas en México sigue causando opiniones divididas, pues mientras muchos lo consideran una recompensa por un buen servicio, otros opinan que es el patrón el que debe aumentar los sueldos y no cargarle "su obligación" al cliente.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no es de carácter obligatorio, sino una gratificación voluntaria, dejar propina y se aconseja dejar del 10 al 15 por ciento dependiendo del servicio, aunque aclaran, "no es obligatorio". Sin embargo son muchos los establecimientos, principalmente antros y bares donde a la hora de pagar la cuenta ya viene incluida en el total, que mayormente le cargan al cliente el 15 por ciento, lo cual genera molestia en los consumidores, tema que incluso ha llegado a situaciones violentas.

Ante esta situación un joven exhibió la mala experiencia que vivió luego que fuera con una amiga a comer al restaurante La BTK, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, y al pedir la cuenta la mesera les indicó que la propina no venía incluida, pero ella les sugería dejar "el 10 por ciento del total de la cuenta".

El usuario de Facebook identificado con el nombre Jorge Antonio, relató su triste historia en el grupo "Fondita de Comida Rápida", donde mencionó que dejaron 20 pesos de propina y para su sorpresa antes de salir del establecimiento, la joven mesera que los atendió, les alcanzó para regresarles el dinero y decirles que no era suficiente. "Fui a comer con una amiga a un lugar medio famoso. Pedimos y la comida estuvo medio equis, a parte la atención no fue del todo buena”, escribió.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y se armó tremenda rebambalina pues mientras unos apoyaban al joven y contaban otras historias de terror vividas con los meseros, otros tantos se ponían a favor de la chica argumentando que quien sirve en un restaurante generalmente vive de lo que dejan los clientes, pues el sueldo es muy poco, tema controversial que hizo que se dieran hasta con la cubeta por cada quien defender su punto.

"También debería de regresarle el sueldo al jefe total también es poco porque si realmente ganara bien no anduviera esperando que el cliente le pague por un servicio que viene incluido al momento de comprar los alimentos ahí"; "Ella hizo muy bien en regresar el dinero a lo mejor los chavos no llevaban para su pasaje de regreso"; "gente que le gusta humillar, si van a pedir un servicio, mínimo que tengan para la propina"; "la propina no es obligatoria, que agradezcan que dejaron algo"; "pobre gente de eso viven", y así una serie de opiniones.

¿Tu qué opinas, se debe o no dejar propina?