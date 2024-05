Acusa candidata priista despinte de sus bardas

La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Natalia Paloma Silva Olvera, acusó de una guerra sucia en contra de su campaña y aseguró que dentro de la demarcación se han borrado algunas bardas donde se plasmaba su propaganda. La queja la hizo mediante un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

Fue a través de un material audiovisual publicado en Facebook donde la priista acusó que en diferentes lugares del municipio se han eliminado bardas que estaban pintadas con su propaganda política, esto a pesar de que cuenta con los permisos correspondientes, según afirmó en ese mensaje. Agregó que personas también han quitado lonas propagandísticas de varios inmuebles.

Aunque dentro del video la aspirante no se precisa el lugar en donde se encuentra, en algunas de las imágenes que aparecen se puede apreciar botes de pintura, el logo de campaña de la priista con pintura blanca encima, así como una barda pintada del mismo color y sobre ella letras rotuladas de color azul.

“No es la primera barda que me borran, ya van muchas. Me están quitando de igual manera lonas y tengo muchas quejas ciudadanas en donde llegan, les ofrecen dinero o inclusive los amedrentan. Entonces, hay que hacer una política limpia, así no se gana. Yo actuaré en la instancia que corresponda porque tengo los permisos. Antes de iniciar, obviamente, todo este proceso, nos dimos a la tarea, mi equipo y su servidora, de buscar bardas, de buscar espacios con permiso”, comentó.

Frente a este hecho, la aspirante priista a la alcaldía de Pedro Escobedo insistió en que actuará ante la instancia competente y afirmó que estas acciones no son muestra de una contienda limpia. Además de ello, hizo un llamado a los candidatos de las otras fuerzas políticas, a fin de respetar los espacios de los unos y los otros. Asimismo, calificó estos hechos como injustos, pues dijo que la pinta de su propaganda se hace con su propio recurso.

“Hago un llamado a los candidatos, que respetemos. Que respetemos los espacios, yo los pinto con mi recurso propio, y la verdad es que esto se me hace muy injusto. De todas maneras, les digo que yo soy una mujer de propuestas, de resultados y una mujer de palabra; y les digo que esta guerra sucia conmigo no va”, mencionó la aspirante dentro de su video.

Finalmente, Paloma Silva instó a los demás aspirantes a seguir una campaña limpia y responsable, donde las propuestas y la cercanía con la gente sea lo que sobresalga.