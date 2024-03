Ciudadanos rechazan vigilar las elecciones

Una pérdida de civismo se ha mostrado entre la ciudadanía del municipio de San Juan del Río, dado el desinterés que ha mostrado en las últimas semanas para participar como funcionarios de casillas electorales.

Karla Alvarado Arceo, Daniel Guillen Lima, Benjamín Alejandro Reséndiz son capacitadores asistentes electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), sanjuanense que recorren diariamente las calles no solamente del centro si no de la zona oriente de la ciudad para acercar el mensaje a la población de participar en la organización de la contienda.





Elecciones 2024 ¿Cuántas personas se necesitan para las casillas?

El trío de capacitadores coincidieron en que algo a lo comúnmente se enfrentan son a las agresiones verbales e intolerancia de la gente que fue sorteada para participar, acto que dijeron normalmente va acompañado de groserías y un rotundo no por participar en la organización de las elecciones.

En el caso de Alvarado Arceo, su recorrido comienza desde las ocho de la mañana hasta las 11 de la noche, toda vez que los domicilios que ella visita no siempre abren su puerta, por ello, en distintos horarios tiene que regresar a notificar a las personas que fueron sorteadas para conocer su respuesta, de lo contrario hasta que los ciudadanos definan, dijo que dejarán de acudir a los domicilios.

“Me ha tocado en mi experiencia que me insulten, que sea muy grosera la gente, simplemente porque estoy haciendo mi trabajo, mi trabajo es notificarles, avisarles y sensibilizarlos de que salieron sorteados, soy capacitadora asistente electoral, a pesar de que les decimos el procedimiento, la gente no lo acepta, quienes más aceptan son los jóvenes preparatorianos, universitarios y la gente preparada académicamente es quien acepta participar, toda la demás población es muy grosera, no les importa, no les interesa, que no me dejen entrar a los fraccionamientos o edificios y groseramente me dicen que no puedo pasar”.

Daniel Guillen Lima es uno de los capacitadores que de igual manera realizan las visitas domiciliarias para exhortar a la población que participe en la organización de los comicios, pues consideró que las elecciones son preparadas por los ciudadanos y como ellos, únicamente colaboran para generar que las actividades sean democráticas.





“La problemática son los cambios de domicilios, no tenemos la cultura de cambiar la credencial cuando nos vamos, hay muchas casas solas, uno de los obstáculos que tenemos es que no nos dejan entrar a las unidades habitacionales, en las vecindades no hay nadie y si nos abren pues hay tocar y tocar puertas, me dicen que no pueden por el trabajo, que las empresas no les dan permiso, que rolan turnos y a veces no nos quieren atender”.

En el caso de Benjamín Alejandro Reséndiz, dijo que él visita las zonas de San Isidro y El Barrio de San Isidro y aunque en estos espacios hay un gran número de personas adultas, el trato siempre ha sido bueno, por lo que consideró que en su caso, la principal adversidad a la que se enfrenta es las altas temperaturas.

El supervisor electoral, Alfonso Granados Delgado es quien coordina las labores de los tres capacitadores, por lo que solicitó a la población recibir a los representantes del INE y confirmar o descartar su participación en las casillas electorales, a fin de que la organización del proceso pueda seguir con su rumbo, de lo contrario, los capacitadores tienen que regresar las veces que sean necesarias al domicilio hasta conocer su respuesta.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Lo principal a lo que nos hemos estado enfrentando es a la negativa de la ciudadanía de San Juan del Río, por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, la ciudadanía muchas veces se niega a recibirnos ni abrirnos la puerta, ni siquiera tenemos la opción de que se niegue la participación, simplemente ya ni nos abren, yo he participado en procesos anteriores y cada vez la gente participa menos, la gente es más agresiva y cada vez más grosera”.