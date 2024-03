Sheinbaum presenta plan de salud "República Sana”: cuáles son los 10 puntos

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó este lunes su plan de salud denominado “República Sana”, el cual consta de 10 puntos.

Entre los objetivos de este plan se encuentran: prevenir enfermedades, garantizar la salud como un derecho universal, crear un programa de salud “casa por casa” y fortalecer las instituciones médicas públicas.

Asimismo, tiene propuesto modernizar el servicio médico público a través de la digitalización de expedientes y que las enfermeras se encarguen de manera más directa de la atención de los pacientes, además que quien cuide a un paciente en casa reciba una remuneración.

Durante la presentación de sus propuestas de salud, Claudia Sheinbaum afirmó que su proyecto político es el único que tiene como premisa que el acceso a la salud sea “un derecho; no es una mercancía, no es un privilegio”.

Subrayó que su plan sanitario no se trata de que tenga atención médica quien tiene recursos o “del viejo Seguro Popular que no solamente no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República, sino desde lo avanzado (sic), a partir de ahí, para consolidar un sistema nacional de salud para el Bienestar”.

En segundo lugar, dijo que su plan tiene como objetivo fortalecer las instituciones públicas y, como tercer eje, quiere prevenir enfermedades con esquemas de visitas médicas a domicilio para evitar la saturación de hospitales, como en el caso de la diabetes o la hipertensión.

Subrayó que está bien que existan servicios privados de salud, pero recalcó que quiere “consolidar y fortalecer las instituciones públicas, como el IMSS, el ISSTE, Birmex y el IMSS-Bienestar”.

Durante la presentación del plan “República Sana”, el doctor Sergio Sadovitch Rochman explicó que tiene como propósito prevenir y atender la salud primaria.

¿Cuáles son los 10 puntos?

Gobernanza

La Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias en concordancia con el Consejo de Salubridad General, quien elaborarán los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales.

Esta dependencia también será la responsable de la prevención de la salud pública, incluida en forma prioritaria la vacunación.

Además, resaltó que la Secretaría de Salud coordinará a las instituciones nacionales de salud, investigación y alta especialidad.

En este sentido, señaló que el IMSS continuará con la atención de la población con seguridad social y este organismo también se encargará de la atención médica de quienes no cuenten con seguridad social.

Dijo que Birmex se encargará de la compra, consolida a almacenamiento y distribución de los medicamentos.

Modernización

Como punto dos del plan "República Sana", el doctor Sadovich dijo que se planea modernizar la infraestructura del sistema de salud público en México a través de un plan maestro de infraestructura que incorporará los conceptos de salud digital.

Dicho plan estará proyectado a corto, mediano y largo plazo, y con él se dispondrán de recursos humanos y tecnológicos, necesarios a nivel federal, estatal y municipal, y se estimulará la participación comunitaria.

Se tiene planeado que a través de la tecnología se evite el “viacrucis de la tramitología” y con ellos se facilite la continuidad de la atención y eficiencia en el proceso de referencia y contrarreferencia.

Cultura de la prevención

El punto tres impulsará la Cultura de la Prevención y la Salud. Esto será a través de la promoción de cambios en el estilo de vida saludable como dieta, ejercicio, sueño reparador y salud mental, entre otros aspectos.

También tiene propuesto identificar en etapas tempranas los factores de riesgo genéticos o epigenéticos, así como impulsar campañas de prevención de enfermedades infecciosas.

El doctor subrayó que las vacunas son importantes para la cultura de la prevención de la salud, por lo que se fortalecerá el esquema de vacunación en infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores. También diseñará una extensa campaña nacional para promover la aplicación de vacunas.

Asimismo, va a fortalecer la red de frío y la capacidad técnica del capital humano para las vacunas y producción de vacunas nacionales.

Gratuidad de la salud

El punto cuatro contempla consolidar el programa gratuito de salud. En este tenor, se subrayó que la gratuidad en los servicios médicos y medicamentos es fundamental para la estrategia hacia la cobertura universal de salud para todos los mexicanos.

Para lograr la gratuidad de medicamentos y servicios, se dijo que se hará uso de los avances en tecnología y medicina, y también simplemente implementarán plataformas digitales para prescripción de medicamentos.

Salud Casa por Casa

El punto cinco se denomina Atención Primaria y prevé complementar la atención médica a través de un servicio a domicilio de denominado “Salud Casa por Casa”.

Con dicho proyecto se promete que habrá incentivos para integrantes de la familia en el cuidado de enfermos crónicos, terminales, o con problemas de salud mental.

“Vamos a reforzar la formación de profesionales de la salud y homologar paulatinamente los sistemas de atención, sueldos y prestaciones”, dijo el doctor Sadovitch Rochman.

Primeros mil días de vida

El punto seis se denomina Primeros 1000 días de vida y envejecimiento, el cual tiene contemplado atender el impacto y reducción en la incidencia de enfermedades crónico, degenerativas en la primera infancia, y también en el envejecimiento.

Con ello se tiene planeado crear un programa de incentivos para cuidadores de enfermos crónicos o discapacitados en atención domiciliaria con el fin de evitar la saturación en la atención en hospitales y disminuir la carga de las enfermedades.

Política industrial del sector salud

El punto siete denominado Política Industrial del Sector Salud perfila aprovechar la relocalización comercial en el mundo para que México potencialice “sus valiosos, recursos académicos, científicos y productivos, aplicados al sector farmacéutico y de dispositivos médicos”.

Estudios médicos alternativos

El punto ocho, Programa para un Plan de Estudios Médicos Alternativos, buscará crear un sistema que atienda la creación de especialistas en medicina preventiva y atención comunitaria.

“Propone un proyecto para la consolidación de instituciones de educación superior, tales como la Universidad de la Salud”, dijo Sadovich.

“Se propone que los médicos que vayan a comunidades en su servicio social, tengan un incentivo para el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas”, indicó y que los graduados del plan de estudios propuesto tengan una plaza en el IMSS Bienestar.

Enfermería

El punto nueve denominado Programa para un Plan de Recursos de Enfermería tiene como finalidad el reconocimiento como proveedoras de servicios de diagnóstico y atención primaria en el manejo de diabetes, mellitus e hipertensión arterial a la enfermeras.

También que estas trabajadoras de la salud sean líderes de equipos de atención médica integrada y que se hagan cargo del cuidado de pacientes menos complejos.

Con esto podrían prescribir bajo supervisión médica y así reducir las brechas en la calidad de los servicios.

Capacidad productiva del sector salud

El punto 10, Programa de Servicio Civil para la Administraciónde la Salud, planea ampliar la capacidad productiva del sector salud, el desarrollo sustentable, el impacto en la calidad institucional y desmantelar las barreras burocráticas en el servicio, entre otros aspectos.

En su oportunidad, Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y miembro del equipo de campaña de Sheinbaum, recordó que este eje del Plan de Gobierno de la candidata oficialista es producto de más de 200 foros de diálogo para mejorar la salud en el país.

Subrayó que con este plan habrá más salud, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Juan Ramón de la Fuente recalcó que el hecho de que Claudia Sheinbaum sea una científica quien impulse este plan de salud, garantizará que se le dé un sello de rigor a las tareas de gobierno.