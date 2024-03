Desacuerdos rompen al PRI: Rufina

La adhesión de expriistas a las campañas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un reflejo de que la militancia y simpatizantes de los partidos de oposición no están de acuerdo en cómo se conduce su partido, indicó Rufina Benítez Estrada, presidenta del Morena en Querétaro.

Lo anterior, luego de que en días pasados se diera a conocer la renuncia de varios militantes al Revolucionario Institucional (PRI), quienes han manifestado su desacuerdo con la forma de dirigir el tricolor en el estado.

Elecciones 2024 Expriistas respaldarán la candidatura de Nieto y Pueblito Rangel

“La adhesión de expriistas a la campaña de Santiago Nieto es un reflejo de que ya mucha gente en los partidos de oposición no está de acuerdo cómo se ha venido conduciendo su partido. Sabemos que el PRI en todas las encuestas es el partido por el cual la gente nunca votaría, está en primer lugar y le sigue el PAN”, precisó.

Agregó que, de acuerdo con varias encuestas, la gente ha manifestado que el partido por el que no votaría es el PRI, además de que aclaró que el apoyo que se ha ofrecido a Morena no ha sido condicionado, es decir, no han pedido espacios de representación popular.

Benítez Estrada aseveró que siempre serán bienvenidas en el partido aquellas personas que decidan contribuir al movimiento y sumarse a la promoción de las candidaturas federales, como es el caso del candidato al Senado Santiago Nieto Castillo.

“Siempre van a ser bienvenidos, bienvenidas todas las personas que quieran adherirse al movimiento, al apoyo a todas nuestras candidatas y candidatos, es un partido abierto y justamente estamos haciendo este trabajo de promoción, de difusión de quienes ya están definidos”, abundó.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sobre las campañas de las candidaturas federales, la presidenta de Morena refirió que en los primeros 15 días de campaña federal han tenido acercamiento directo con la ciudadanía, con quienes han sostenido reuniones para conocer las necesidades que enfrentan en el estado.

“Me ha tocado estar con algunos de ellos, de ellas y podemos ver su trabajo en redes sociales, están todos los días caminando, cercanos a la gente y me parece que va muy bien la campaña de nuestros candidatos”, puntualizó.