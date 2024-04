Juan Alvarado pide vigilancia en eventos proselitistas

El candidato al Ayuntamiento de San Juan del Río por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Alvarado Navarrete exhortó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), y el Instituto Nacional Electoral (INE), a vigilar el desarrollo de los eventos proselitistas con el fin de que evitar que haya un rebase en el tope de campañas.

“Cuando el PAN abrió campaña contrataron a una banda musical que no creo que cobre barato, trajeron a muchos trabajadores de la presidencia a que preparan el evento en Las Garzas, trajeron camiones de comunidades con gente y que ese resultado según ellos les dio resultado de cuatro mil 500 gentes asistentes, cuando dinero se gastaron, nosotros no trajimos músicos famosos, no contratamos camiones, son cosas que son muy lamentables a la sociedad”.

Elecciones 2024 Alvarado Navarrete buscará dignificar el tianguis Las Garzas

El candidato guinda aseguró que si bien son 45 días de campaña local los que se tendrán, consideró que es necesario que haya una mayor revisión y vigilancia por parte de las autoridades electorales en este sentido.

“A través de las presidencias municipales que ellos tienen compran y someten a los trabajadores, los amenazan, que los van a correr si no votan por el mismo PAN, es una desventaja por eso se está pidiendo, nosotros le pedimos al INE y al IEEQ que haya civilidad política, sobre todo a los integrantes del PAN, que dejen de intimidar a la gente con que les van a quitar los apoyos que les dan, en eventos de La Llave me lo dijeron, que del PAN les dijeron que si acudían a mis eventos les quitarían los apoyos, ellos están despilfarrando dinero”.

Aseguró que en su caso, estará realizando una campaña de puerta en puerta entre las familias sanjuanenses para acercar a la población sus distintas propuestas de tal manera que conozcan de mano propia sus ideas.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Andamos haciendo campaña puerta por puerta y están preocupados porque no sabrán cómo vivir, no son gente trabajadora, porque no saben trabajar, no saben formar un patrimonio y ellos quieren vivir por vía del erario público”, finalizó.