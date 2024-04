“La única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra”, Máynez

El candidato a la presidencia de México, por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez aseguró que “la única candidatura que puede derrotar a Morena es la nuestra, la otra está totalmente derrotada”, al preguntarle sobre los datos que tiene sobre su crecimiento en la preferencia electoral para la votación del próximo 2 de junio.

El candidato naranja acudió esta tarde a las instalaciones de los Estudios Churubusco, donde mañana se llevará a cabo el segundo debate presidencial, para dar un recorrido por el foro, donde debatirá con las otras dos candidatas presidenciales; al finalizar su recorrido señaló que repetirá su estrategia del debate pasado continuando con sus propuestas.

“Mi estrategia es hablar de frente, contrastar y atender las preguntas que amablemente y con mucho esfuerzo la ciudadanía hizo, el INE procesó y seleccionó y darle respuesta a esas preguntas”, comentó.

Álvarez Máynez también salió en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) considerando que las críticas en contra del organismo electoral son injustas ya que el debate llegó a millones de jóvenes como primera vez en la historia, aseguró.

🟠🗣️"Creo que es injusto los señalamientos que ha tenido que enfrentar el INE, porque el debate en términos de impacto tuvo un gran impacto", declaró @AlvarezMaynez, candidato por @MovCiudadanoMX, al salir de su ensayo para el debate presidencial de mañana.



📹 @avillatv pic.twitter.com/2SMk8kcXrc — El Sol de México (@elsolde_mexico) April 27, 2024

“Creo que es injusto los señalamientos que ha tenido que enfrentar el INE, porque el debate en términos de impacto tuvo un gran impacto, yo creo que es el debate que más jóvenes han visto en la historia de México y eso es muy importante. Es la mejor oportunidad que tenemos para que las personas nos conozcan, nos comparen y tomen una decisión informada”, declaró.

Por último, habló respecto al formato de segundo debate, calificandolo de similar, sin grandes cambios al del primer debate, agregó que las quejas de las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena, PT, PVEM) y Xóchitl Gálvez (PRI,PAN,PRD) son pretextos para no aceptar que “no ganaron mucho”.

“No veo tanto cambio en el formato, pienso que cuando la gente no tiene resultados que espera pues encuentra muchas formas de justificarlo, es muy raro porque llevan tres semanas diciendo que ganaron el debate y quejándose del debate, yo nunca he visto a un equipo de fútbol o de básquetbol ganar un campeonato y quejarse del arbitraje, como que no ganaron mucho”, concluyó.