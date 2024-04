Magistrados de la Sala Superior analizan impugnación

El sanjuanense, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que será la próxima semana cuando la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dé a conocer la sentencia definitiva de los recursos de reconsideración que impugnan la resolución de la Sala Regional Toluca, misma que dijo, invalida su candidatura como Senador.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río para encabezar una asamblea informativa de las propuestas de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Nieto Castillo dijo que este martes sostuvo un encuentro con cuatro de los cinco Magistrados, con la finalidad de plantear sus alegatos y que su candidatura sea restituida, sin embargo, será hasta el miércoles de la próxima semana cuando se emita el veredicto final.

Elecciones 2024 Santiago Nieto recurre a la Sala Superior

“Yo ya estuve en los alegatos, tuve alegato con cuatro de los Magistrados como mencioné, no fue con el quinto Reyes Rodríguez porque, él de hecho fue de puesto a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral por ser un cabildero de los despachos de Roberto Gil y de los panistas de Calderón que le obligaba a las partes a contratarlos, de hecho por eso en buen español, se llama corrupción y por eso fue removido por parte de sus compañeros, entonces no tiene ningún sentido al ser un empleado en realidad de mis enemigos políticos no tienen ningún sentido verlo”.

Santiago Nieto aseguró que fue atendido por los demás Magistrados, por lo que confía en que en breve su candidatura sea restituida, toda vez que cuenta con los requisitos necesarios para competir el próximo 2 de junio.

“El próximo miércoles se resolverá mi asunto mientras tanto yo seguiré caminando el estado, de cualquier forma mi escenario es con independencia al resultado, yo voy a seguir caminando Querétaro promoviendo a la Dra. Claudia Sheinbaum porque es la instrucción que tengo de ella, hacerla visible en toda la entidad, si ellos me sacan de la contienda electoral, los panistas pues tendrán que recibir de la población las consecuencias de su decisión y el rechazo y la decisión por no contender en términos democráticos y no permitirme que yo esté en la boleta electoral”.

Durante la reunión con militantes y simpatizantes del partido guinda, comentó que la decisión de la Sala Regional Toluca es ilegal, ya que va en contra de los criterios del TEPJF, además de que presentará una queja a la visitaduría del órgano jurisdiccional por el mismo tema.

Finalmente aseguró que continuará participando en asambleas informativas de la Cuarta Transformación, en aras de acercar a la población el mensaje de la candidata presidencia, la Dra. Claudia Sheinbaum.









