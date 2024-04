Matan más candidatos en estados de la 4T

Los estados gobernados por Morena concentran 86 por ciento de los homicidios de aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular durante el presente proceso electoral, de acuerdo con los casos documentados por Organización Editorial Mexicana (OEM).

De los 22 casos registrados, 19 ocurrieron en territorios de la llamada Cuarta Transformación. Las entidades con más homicidios de aspirantes a cargos son Michoacán, gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla; Guerrero, al mando de Evelyn Salgado; Veracruz, dirigida por Cuitláhuac García, y Chiapas, encabezada por Rutilio Escandón. Todos ellos mandatarios morenistas.

En estados gobernados por la oposición solo figuran Jalisco, con dos casos de asesinatos, y Guanajuato con uno, el del lunes pasado, en el que murió la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, quien fue asesinada mientras realizaba un evento de campaña.

“Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años, tienen el primer lugar en homicidios, y pues es un asunto cotidiano”, dijo el presidente durante su conferencia mañanera de ayer.

También arremetió contra el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a quien acusó de no asistir a las mesas de seguridad estatales implementadas por su gobierno.

“Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas (de seguridad nacional), un caso es el de Guanajuato, y el fiscal de Guanajuato”, reclamó.

El 27 de febrero, un día después de que en Michoacán se dieran dos asesinatos de candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, el presidente López Obrador recomendó a gobernadores y líderes locales el cuidarse.

“Les diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos por si existe algún plan”, refirió el Presidente. Respecto al aumento de violencia electoral que se denunció en aquel momento, López Obrador minimizó el tema y dijo que en el proceso de 2006 el ambiente era peor.

“Veo las cosas distinto. Me ha tocado enfrentar todas estas campañas sucias(…) Por ejemplo, el ambiente del 2006 era tremendo, terrible, era una atmósfera muy cargada en estos tiempos, que se podía cortar con un cuchillo. Ahora no.”A diferencia de lo ocurrido en Guanajuato, en aquella ocasión AMLO no cuestionó la seguridad de Michoacán pese a que asesinaron a dos precandidatos en un día. Política Seguridad de candidatos de Morena no es nuestra responsabilidad: Mario Delgado

El actual proceso electoral será el más grande en la historia del país: se votarán 20 mil 375 cargos, incluida la Presidencia de la República. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró que estas serán “las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente”.

Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey externó que tan solo en la última semana de marzo, el INE recibió 99 solicitudes de protección por parte de candidatas y candidatos a un puesto de elección popular a nivel federal y de aspirantes al gobierno de alguna entidad y la Ciudad de México.

La titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que están comprometidos con la protección de candidatos.

“Hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, informó.

Recordó que al Gobierno Federal corresponde brindar protección a candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, mientras que los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio aspirantes a puestos locales.