Militantes de Morena acusan venta de candidaturas en Guerrero

Militantes de Morena de al menos 10 municipios de Guerrero se manifiestan a las afueras de Palacio Nacional para denunciar la venta de candidaturas previo a la elecciones del 2 de junio.

Acusaron a Mario Delgado, líder nacional de Morena, Felix Salgado Macedonio, senador morenista, y a Jacinto González, líder de Morena en Guerrero, de vender candidaturas a cargos de elección popular.

“Son muchos los motivos (para manifestarnos), pero el principal es precisamente la venta de candidaturas en Guerrero. El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, es el que está haciendo este tipo de imposiciones en complicidad de Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio”, dijo en entrevista para El Sol de México Guadalupe Jiménez Saucedo, consejero estatal de Morena en Guerrero.

El líder estatal enfatizó que otro grupo de militantes de Morena vienen en camino a la Ciudad de México para exigir una solución a la venta de candidaturas en Guerrero.

“Por supuesto, ahorita está en riesgo la elección en Guerrero de que no se lleven a cabo las elecciones, derivado de estas arbitrariedades que el Consejo Estatal de Morena está llevando a cabo. Entonces, hay ese riesgo, hay ese temor de que las elecciones no puedan llevarse a cabo en Guerrero porque el pueblo se va a levantar y no va a permitir este tipo de imposiciones que están realizando”, subrayó Guadalupe Jiménez.

Líderes de Morena en Guerrero presentaron recursos legales ante las autoridades para denunciar la venta de candidaturas y adelantaron que entre hoy y mañana presentarán otra donde señalan daños morales en agravio de integrantes del partido que han denunciado estas irregularidades.

Líderes de Morena en Guerrero presentaron recursos legales ante las autoridades para denunciar la venta de candidatura. / Foto: Jonathan Padilla / El Sol de México

Jiménez dijo que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que llame a Mario Delgado para entablar una mesa de diálogo donde se presenten las irregularidades.

“Pues ahorita lo que estamos solicitando es que nuestro Presidente de la República intervenga para que podamos ser escuchados en el CEN Nacional de Morena, que pueda presentarse Mario Delgado para escuchar todo lo que está sucediendo y que él ponga orden como presidente nacional del partido”, dijo el líder estatal de Morena a El Sol de México.

Los manifestantes amagaron con plantarse en el zócalo de la Ciudad de México si no se lleva a cabo la mesa de diálogo.