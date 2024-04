Nieto Castillo acudirá a debate

El candidato al Senado por Querétaro por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto Castillo, confirmó su asistencia al debate a dicho cargo de elección popular, el cual se tiene previsto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), para el próximo 13 y 14 de mayo.

Al respecto, aseguró que se han tenido dos mesas de trabajo para conocer la estructura y diseño del debate entre los participantes con esta candidatura, por lo que se estarán debatiendo algunos temas, entre ellos; estrategia nacional de seguridad pública, autonomía de la Cámara de Senadores, proceso legislativo, política exterior y tratados internacionales, designaciones que corresponden a la Cámara de Senadores y sistema anticorrupción.

Elecciones 2024 Restituyen candidatura a Santiago Nieto

“Yo desde el día 1 acepte participar en el debate, de hecho he estado convocando, exhortando a mis contrincantes a que participen para que tengamos un debate, uno de ellos no ha querido, me tiene miedo, pero vamos a estar debatiendo en la UAQ todas las propuestas”.

Consideró que adicional a los temas de interés nacional que se tienen, es necesario debatir aquellos que particularmente adolecen al estado, en aras de que surjan ideas y propuestas para su mejora.

“Hay seis temas que está planteando el INE y la UAQ que vamos a debatir, me parece que hay que debatir no solo de los temas que tienen que ver con la realidad federal sino con el ámbito local y por supuesto que yo estoy dispuesto y apoyando que haya un debate, el formato no está concluido al 100 por ciento, ha habido dos reuniones en donde nuestros equipos se están informándose de este mismo formato”.

El candidato morenista aseguró que se espera tener en breve el formato completo del debate que se llevará a cabo en los próximos días, con el fin de que la población conozca las propuestas de los distintos candidatos y de manera informada emitan su voto electoral el próximo 2 de junio.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente exhortó a la población a participar en este tipo de encuentros democráticos, pues si bien, se tendrá un cupo limitado para los asistentes, podrán seguir a través de las redes sociales del INE y de la UAQ así como de algunos candidatos, el debate de candidatos al Senado.