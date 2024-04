Pintan con insultos publicidad de Magaña

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rufina Benítez Estrada, repudió la pinta de algunas bardas con publicidad en favor del candidato al Ayuntamiento de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería, cuyo contenido fue de insultos y obscenidades.

A pocos días de iniciar las campañas electorales locales, aseguró que se comenzó con la guerra sucia en contra de los candidatos morenistas, pues aunque es el único caso, afirmó que ello empaña el proceso electoral del Pueblo Mágico, toda vez que consideró hechos reprobables y de perjuicio para la ciudadanía.

Elecciones 2024 Alistan distribución de boletas electorales

“Agreden quienes no tienen argumentos ni respeto por quienes pensamos y hacemos las cosas diferentes, están desesperados porque la gente se ha dado cuenta de que todo ha sido mentir y robar al pueblo. Esta expresión de violencia en contra de nuestro movimiento solo nos hace más fuertes, nos confirma que vamos por el camino correcto y hace más grande nuestra convicción por transformar de raíz nuestro municipio”.

Dijo que este tipo de hechos serán del conocimiento de la autoridad electoral a fin de que se actúe en consecuencia, pues consideró que estas elecciones no solo en la localidad tequisquiapense, sino en todo el estado, deben ser limpias y con propuestas, no desde ofensas, denostaciones o violencia de este tipo.

“Podrán borrar una barda, pero un pasado de corrupción y saqueo no lo borran ni con toda la pintura del mundo, Hacemos un llamado al respeto y a la no violencia contra las propuestas de todas y todos los que participamos en esta elección”.

Rufina Benítez Estrada, presidenta del CEE de Morena. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

La presidenta de Morena en Querétaro dijo que el candidato afectado se encuentra concentrado en sus actividades de campaña, sin embargo, se buscará solicitar la intervención de la autoridad electoral de tal manera que se pueda hacer algo al respecto, o bien, un pacto de respeto y civilidad entre los contrincantes, ya que la ciudadanía, dijo que merece respeto y propuestas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo creo que hay que llevar una contienda en paz y pues estos actos no, no abonan a nada ni a ello, generan mucha tensión y pues no, no se vale hacer este tipo de actos; es totalmente reprobable que se conduzcan sin respeto, ojalá no estén detrás de estos actos otras fuerzas políticas, yo creo que todos los partidos deben repudiar estos actos y que se lleve de mejor manera la contienda electoral, con propuestas, no con descalificaciones, mucho menos estos actos que se hacen desde el anonimato”.