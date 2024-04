Quienes estuvieron espiando a Xóchitl son del CNI: vicecoordinador de campaña de la candidata

Las dos personas que fueron descubiertas ayer tomando fotografías a las visitas y vehículos que ingresaban y salían de la casa de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, están adscritas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), afirmó Max Cortázar, vicecoordinador de campaña de la panista.

A través de sus redes sociales, Max Cortázar acusó que las dos personas que estuvieron estacionadas ayer durante varias horas afuera de Lafayette 147, dirección de la casa de campaña de Gálvez Ruiz, fotografiando todos los movimientos responden a los nombres de Verónica Gutiérrez y Jose Luis “N” y pertenecen a la institución gubernamental.

“El día de ayer sorprendimos a un vehículo propiedad de una arrendadora asignado al Centro Nacional de Inteligencia del @GobiernoMX tomando fotografías a las personas y vehículos que ingresan a la casa de campaña de @XochitlGalvez. Los presuntos responsables son Verónica Gutiérrez y José Luis “N”, quienes se encuentran adscritos a dicha institución gubernamental”, público.

Elecciones 2024 Xóchitl Gálvez acusa espionaje por parte de Morena en su casa de campaña

Ayer durante una pega de calcomanías en un crucero al sur de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez denunció ser víctima de espionaje y acusó directamente al partido Morena de estar detrás.

Me han espiado todo el tiempo, siempre, tienen mis llamadas intervenidas, me siguen. Pero hoy se pasaron de tarugos y les pusieron araña, esa es la 4T, son ineptos denuncio ayer la candidata.

El CNI es una institución adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que tiene como objetivo preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

La institución ha sido acusada de espionaje a opositores, periodistas y activistas en diversas ocasiones, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha negado en diferentes momentos, el 10 de marzo de 2023 afirmó que el CNI hacía inteligencia y no espionaje.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Básicamente nada más que quede claro que nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de qué no íbamos a espiar a ningún opositor”, aseguró el mandatario en la citada conferencia de prensa.