Ricardo Astudillo no reforzará su seguridad

Luego del asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (PVEM, Morena y PT) a la diputación federal del segundo distrito de Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, lamentó los hechos y afirmó que no reforzará sus medidas de seguridad, pues consideró a la entidad como segura.

Refirió que los hechos ocurridos en el estado vecino son lamentables, sin embargo, resaltó que durante su campaña no reforzará sus medidas de seguridad y continuará realizando sus recorridos por las diferentes zonas de San Juan del Río y Amealco de Bonfil, como sucedido desde el arranque de su campaña, en marzo pasado.

Confió en que haya un respeto hacia los puntos y propuestas que ha formulado. Además, agregó que hay una certidumbre y tranquilidad de que hechos como los ocurridos en Celaya no se repliquen en Querétaro, al cual calificó como un estado que aún es seguro, reconociendo que se debe de trabajar más en la materia ante el crecimiento que tiene la entidad.

“La verdad es que no lo tengo pensado, ni lo voy a hacer. Yo siempre he dicho que creo en los procesos de elección, en que la gente pueda respetar cuáles son los puntos de vista que nosotros estamos planteando (…). Yo creo que debemos tener esa certidumbre, tranquilidad de que las cosas aquí en Querétaro no van a pasar como pasaron en Guanajuato”, comentó en entrevista.

Por otra parte, afirmó que el asesinato de la candidata morenista en Celaya, es un llamado para poner atención en lo que ocurre en entidades que están sumidas en la violencia, destacando que frente a estos escenarios, los aspirantes a cargos de elección popular no tienen ninguna garantía. Añadió que su respaldo está con todos los integrantes de la llamada Cuarta Transformación en el estado de Guanajuato.

“Muy lamentable que suceda esto en este proceso de elección 2024, mis condolencias, mi más sentido pésame y yo creo que este es un llamado a que ponga atención, sobre todo en los estados con tanta inseguridad como Guanajuato, que ya no deja de sorprendernos ni un día lo que pasa allá”, mencionó.

Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada durante el primer día de campañas, mientras realizaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya. Luego del crimen, la candidata de Morena a Gobernadora del Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, anunció que suspendería durante unos días sus actos proselitistas y exigió justicia para esclarecer el caso.

Asimismo, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer que solicitará al Gobierno Federal la protección de todos sus candidatos a cargos de elección popular en Guanajuato.