Urge definición de futuro de Pemex

Durante los primeros días de campaña, las candidaturas a la presidencia de la República han quedado a deber en la presentación de propuestas en torno a temas de energía, agua y residuos, indicó Ana Lilia Moreno González, coordinadora del programa de regulación de México Evalúa, quien dijo que se debe plantear una propuesta sobre el destino que tendría Petróleos Mexicanos (Pemex).

Indicó que, durante los primeros días de campaña, se ha observado que las campañas están enfocadas en el tema de seguridad, al ser una problemática generalizada en el país; sin embargo, consideró que es importante que se plantee qué pasaría con Pemex y si un quiebre jurídico es opción ante la lógica general de rescatarla.

“Hay cuestiones que todavía no se mencionan, la principal es Pemex y Pemex en todas sus aristas, porque sabemos que la empresa está quebrada, destruye valor, estamos los mexicanos manteniéndola, pagando sus deudas y estamos recibiendo muy poco en retorno de esta empresa que, supuestamente, tenía que ser la palanca de desarrollo”, puntualizó.

La investigadora agregó que, en cambio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una oportunidad de desarrollo, aunque expuso que es preocupante que continúe centralizada; destacó la tecnología exige una mayor descentralización y mayor participación de las entidades para explotar su vocación energética.

“Habrá lugares como Querétaro que tienen un bono solar increíble, pero hay otros en la República que tienen hidroeléctrica, hay otros que tienen nuclear, otros que podrían tener termoeléctricas, otros geotermia; entonces, que de esta manera pudieran las entidades participar de sus propias decisiones energéticas sería ideal, y todavía no lo escucho de las candidatas”, subrayó.

Consideró que las candidaturas se han enfocado en una retórica de contar con energías renovables; sin embargo, comentó que se requiere dar certeza de que el Estado puede ser regulador de energía, rector de la política energética y facilitador de oportunidades en la materia.

Asimismo, consideró que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, impulsará también la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en caso de que no se concrete la propuesta en la actual Legislatura federal; destacó que la CRE es importante dado que es la dependencia encargada de otorgar los permisos para la operación de centrales eléctricas, hidrocarburos, estaciones de servicio, regulación del gas LP, entre otras, siendo los principales energéticos con los que operan tanto la vivienda como la industria.

“Temo que Claudia Sheinbaum va a apoyar esta idea, pero me parece una idea muy mala, porque desaparecer la Comisión Reguladora de Energía sería transportarla a la Secretaría de Energía, el presidente López Obrador ha prometido que no despediría a la gente, entonces eso sígnica que en término de costos no es verdad que generaría un ahorro, además de que el presupuesto de la comisión es realmente pequeño”, agregó.

Explicó que pasar la CRE a la Secretaría de Energía (SE) implicaría que la dependencia esté sujeta a un ciclo político, lo que impactaría de forma negativa los procesos que, en su mayoría, son transexenales.

“Estaría sujeta al ciclo político, cada vez que cambie un secretario de estado cambiaría el equipo y muchas veces los procesos son transexenales, rebasan el ciclo político, entonces sería muy preocupante que las inversiones no tuvieran certeza de quién los va a regular y cómo los va a regular”, puntualizó.