Veda a programas sociales en marzo de 2024

Los programas sociales de Bienestar se suspenderán en marzo de 2024, como marca la ley electoral, informó Rocío Peniche Vera, delegada de Bienestar en el estado de Querétaro.

Peniche Vera indicó que, por el contrario, la dependencia federal está trabajando intensamente en todos los programas sociales con los que cuentan, previo a que inicie el proceso.

"No, no tenemos indicaciones, las indicaciones que sí tenemos en cuanto a procesos electorales es en marzo, en marzo vamos a tener absoluta veda electoral, hasta ahorita no, estamos trabajando intensamente", comentó.

La delegada comentó que antes de marzo de 2024 deberán entregar todos los apoyos, por lo que, incluso, se adelantarán pagos, por ejemplo, de las pensiones de bienestar para personas con discapacidad y adultas mayores.

"Ciertamente, todas las escuelas de las que hablamos deben tener asignados todos los millones porque ya tienen que tenerlos y trabajar, todo se va a asignar, es probable que, como la vez anterior, se adelanten apoyos de los adultos mayores y discapacidad",

Reiteró que en la delegación del Bienestar de Querétaro estarán trabajando hasta el arranque de la veda, y posteriormente lo harán, aunque no se puedan entregar apoyos sociales.