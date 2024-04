Xochitl Gálvez llama a la comunidad del ITAM a salir a votar por el cambio democrático

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez llamó a la comunidad del Instituto Tecnológico Autónomo deMéxico (ITAM), a votar por su proyecto el cual tiene como prioridad la seguridad de los mexicanos, becas para todos los estudiantes y un país con mayor prosperidad.

Cuestionada por alumnos del ITAM, quienes abordaron diversas temas como seguridad, economía, política, internacional, política pública y derechos humanos, los jóvenes de este campus en la ciudad de México, mostraron sus preocupaciones ante la candidata presencial del partidos PAN, PRI y PRD.

Una de las estudiante cuestionó a la candidata sobre su posición a las comunidades LGBTTTI+ a lo que Xochitl respondió “soy una mujer de libertades y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos, y obviamente vigilaré la discriminación en carne propia, y tenemos que vivir en un país que no se discrimine a nadie”.

Recordó que Morena está llena de personajes como Manuel Bartlett, Alejandro Murat que hasta hace unos días era un pillo y ahora lo bautizaron, y ahora todo es bonito como Eugenio Hernández de Tamaulipas, que estuvo en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada.

Dijo que en todos los partidos, hay gente buena, hay gente mala “no se escapa ningún partido, ya ves en el verde hay una bola de impresentables, pues deberían de revisar a Manuel Velasco lo qué pasó con los estados que presentó menos cuentas del Seguro Popular y ahí están como si nada y promoviendo la agenda verde y entregándole sobres a los hermanos del presidente”

“Debe ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir por quién decido. Yo lo único que le puedo decir a los jóvenes, efectivamente yo no era la candidata de los partidos, un dirigente me dijo no te equivoques te vamos a apoyar. Ustedes me consiguieron un millón de firmas y a diferencia mía y de Claudia Sheinbaum es que yo si me atrevo a decirle a la gente que ella no. Ella no se atreve a contradecir al presidente”, señaló.

Xochitl Gálvez pidió a los jóvenes leyeran su libro “Soy Xingona”, de la escritora Ivón Melgar, en donde describe que “un General del Ejercito me dice que hay que detener a Marcos (zapatista) y yo le digo a Marcos hay que dejarlos para que defiende los derechos de los pueblos indígenas.

Indicio que ella defendió los acuerdos de San Andrés “Y cuando aprueban una reforma constitucional y que yo no estaba de acuerdo con los acuerdos de San Andrés y me ordenan qué tengo que cambiar mi declaración y les mando al diablo y les digo me voy del gabinete, yo no voy a salir a decir algo que no pienso y que salió a corregir, fue Vicente Fox, porque yo tenía razón en esa reforma no se apegaba a los acuerdos de San Andrés.

Xochitl aseguró ante los jóvenes que es una mujer de libertades. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

“Esa soy yo una mujer libre independiente, que los tres partidos que sí trabajaron por la transición democrática y yo voy a presentar un proyecto de ciudadanos de la gente presentable de los partidos porque hay gente presentable en los partidos y lo he dicho.

Al ser cuestionada sobre la moralidad de su partido PAN, en el tema del aborto, Xóchitl Gálvez dijo: “Únicamente tendré gente honesta, pero sobre todo gente capaz. El tema de la capacidad para mí es importante y no importa lo que yo piense personalmente. No importa lo que yo tengo que es los derechos de las personas y habrá que decidir interrumpir su embarazo, y habrá quien quiera tener un hijo y ambas serán protegidas por mi gobierno”.