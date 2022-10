Economías son más resilientes: ABM

QUERÉTARO. La recesión es casi un hecho a nivel internacional para este 2023 y particularmente para Estados Unidos; no obstante, expertos y líderes del sector financiero coincidieron en que aún es arriesgado imaginar la magnitud del fenómeno económico que se avecina.

Dentro de las perspectivas económicas que se esperan para 2023, de acuerdo con Claude Smadja, fundador y presidente de Smadja&Smadja, StrategicAdvisory, durante una de las primeras, es primordial considerar la casi segura recesión que vivirá uno de los principales socios comerciales de México: Estados Unidos.

Lo anterior, en la mesa de análisis en la que se dieron cita representantes de organizaciones empresariales, analistas privados y del sector público, durante la primera jornada de foros de la edición 2022 de la México Cumbre de Negocios inaugurada ayer.

Sin embargo, a la visión poco optimista de su compañero del panel sobre las condiciones en las que se habrán de desenvolver las actividades económicas para el próximo año, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (AMB), señaló que también es importante considerar que las economías mundiales cuentan con una mayor capacidad de resiliencia, por lo que las estimaciones de crecimiento económico deben ser cautelosas.

De acuerdo con el contexto general, las perspectivas de la economía global han ido cubriéndose de sombras a lo largo de este año, principalmente por las interrupciones en las cadenas de suministros globales, la guerra de Ucrania que impacta los precios de la energía, los alimentos y las materias primas, además de la intensificación de los riesgos por la confrontación entre Estados Unidos y China, acentuados por las diferencias entre Rusia, Europa y Estados Unidos.

El mayor riesgo, señalaron, es la posibilidad de que Europa tenga un invierno marcado por la combinación de recesión-inflación y racionamiento energético.

En este entorno, advirtieron, se estima que México finalice el año con un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.4 por ciento, con los niveles de inflación más altos de los últimos años, los cuales en agosto se ubicaron en 8.7 por ciento.

Ola de resoluciones en energía

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) está otorgando una “ola de resoluciones” que ha resultado en el avance de nuevos permisos para los operadores en México, aseguró Angie Soto, directora de Nexus Energía México.

“Hemos visto una ola de resolución de permisos, pero durante mucho tiempo no se movía, la CRE (Comisión Reguladora de Energía) no sesionaba y no veíamos nada. Últimamente hemos empezado a ver algunos permisos. Y esto es bueno pues, al final, esto genera liquidez en el mercado”, afirmó en el primer día de trabajo de la México Cumbre de Negocios 2022 que se realiza en esta ciudad.

Soto participó en una de las mesas de análisis de la cumbre con el tema de las energías renovables y el contexto actual en México.

La directiva criticó que el sistema eléctrico nacional opera con una burocracia que lo hace ineficiente.“Es de las partes más ineficientes del sistema, todos los procesos burocráticos”, sostuvo Soto.

Cuando la CRE otorga un registro pueden pasar hasta dos años para que una empresa pueda cambiar de proveedor y “la idea es ir avanzando para agilizar los trámites administrativos”, explicó la directiva de Nexus Energía México.

La 20 edición de México Cumbre de Negocios fue inaugurada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien indicó que en el sector productivo recae la encomienda de crecer e impulsar el crecimiento económico de todo el país”.

Para este lunes, la cumbre de negocios abordará el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues en 2026 es el plazo límite para la revisión conjunta del mecanismo comercial.

Con información de David Vázquez /El Diario de Querétaro