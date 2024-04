Elecciones de EUA no impactarán a la industria local: Rivadeneyra

Las próximas elecciones de Estados Unidos, no es un tema que por el momento preocupe a los sectores empresariales, refirió, Jorge Rivadeneyra Díaz, empresario y socio de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al mencionar que, si llegara a ganar Donald Trump, se buscan alternativas para que no les afecte de forma directa.

Y es que, reveló que, cuando fue presidente en la ocasión anterior, sus políticas quisieron dividir, pero que era más el discurso de odio, que lo que en realidad hizo, y refirió que, ahora los empresarios apuestan más por el nearshoring como medio comercial.

Aunado a que, sostuvo que en el caso de Querétaro y San Juan del Río, se ha demostrado que es un buen lugar para vivir, y que como muestra muchas empresas han dado la pauta para la inversión, y dijo que “la verdad es que hay que darle clases a Trump y decirle que Ford Motor Company es gringa, y ellos decidieron que les convenía venir aquí”.

Durante la entrevista estableció que, “creo que cuando gobernó no nos fue tan mal, la verdad es que no nos fue tan mal con él. Me parece que es mucho más es un perro que ladra, y que no muerde, si ahuyentó un par de inversiones”.

Jorge Rivadeneyra declaró que a comparación de otros países en México hay una estabilidad en cuanto a que no hay guerra, y que es por ello que muchas empresas transnacionales quieren alojarse en esta parte y seguir generando oportunidades laborales.

Manifestó que, para el caso de la mano de obra que hay en el estado de Querétaro, subrayó que es la mejor, y que esto se deriva de diferentes modelos que se han trabajado en coordinación con la academia y otros entes.

“Les aseguro que si van aquí al parque industrial, es de los mejores del mundo, tenemos las mejores empresas se están estableciendo, vayan a ver ahí la maquinaria, las explanadas, las máquinas que están poniendo somos el mejor productor del mundo en muchos temas, no en los temas automotrices”.

Reconoció que dentro de las naves empresariales hay máquinas que son de gran calado y que compiten contra las mejores del mundo, mismas que son operadas por sanjuanenses y gente de esta zona.