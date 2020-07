En reforma a pensiones plantean subsidio a trabajadores que menos ganan

La reforma al sistema de pensiones que enviará la Secretaría de Hacienda al Congreso establece que la aportación del gobierno se concentrará en los trabajadores asegurados al IMSS que ganan hasta 10 mil 500 pesos mensuales, quienes representan más de la mitad del total.

Bajo el esquema actual, la contribución gubernamental es de 0.225 por ciento en general, pero con la reforma habría una redistribución: 1.8 por ciento para aquellos con ingresos de máximo cuatro Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 10 mil 500 pesos, hasta llegar a 8.7 por ciento para aquellos que ganan un salario mínimo, es decir tres mil 696 pesos al mes.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de aprobarse esta reforma en el Congreso, el porcentaje del salario que reciba un trabajador retirado respecto al que tenía antes de jubilarse aumenta 40 puntos porcentuales (tasa de reemplazo), beneficiando en particular a los que menos ganan.

"Hay una redistribución con un carácter social de la cuota que aporta el gobierno al sistema pensionario. El gobierno seguirá poniendo los mismos mil pesos, por poner un número, pero en lugar de que se entreguen de forma uniforme se van a entregar en mayor proporción a los de hasta tres salarios (alrededor de los 10 mil 500 pesos)", explicó Jorge López Pérez, representante de Coparmex ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además de la redistribución de la cuota social o gubernamental que se propone, la aportación patronal al ahorro para el retiro aumentaría en un proceso que tomaría ocho años para pasar de 5.15 por ciento en la actualidad, a 13.87 por ciento. La contribución del trabajador se mantiene sin variación.

Al respecto, el representante de la Coparmex aclaró que aun en el caso de que la reforma fuera aprobada en este 2020, ese plazo de ocho años no empezaría a correr en 2021. "Tendríamos que pasar la crisis económica postCovid. De aprobarse tendría una fecha de inicio posterior. No será inmediata porque el ambiente económico no está tan sencillo por el momento", dijo.

La iniciativa que el gobierno federal presentó en Palacio Nacional, consensuada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), plantea que la aportación tripartita pase de 6.5 a 15 por ciento.

Ese nivel de aportaciones llevará a México a estar en el promedio de naciones desarrolladas, dijo Carlos Salazar, el presidente del CCE, en la que fue su reaparición en Palacio Nacional tras varios meses de ausencia. Hubo un distanciamiento "público y notorio", aceptó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma presentada y que ahora pasará al Congreso para su análisis propone reducir las semanas mínimas de cotización, de mil 250 a 750, para que un trabajador con 60 años cumplido tenga derecho a la Pensión Mínima Garantizada, esa que el gobierno federal asegura a los pensionados del IMSS y que ahora sería en promedio de cuatro mil 350 pesos.

Hacienda afirma que con este cambio el porcentaje de trabajadores del IMSS con derecho a dicha pensión pasaría de 34 a 82 por ciento.

En una videoconferencia posterior al evento en Palacio Nacional, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), puntualizó que esta iniciativa focaliza el apoyo del gobierno a los trabajadores de menos ingresos, mientras que el resto se verán beneficiados por un incremento en las contribuciones patronales.

El directivo de la Asociación descartó que este cambio en la distribución de las aportaciones del gobierno impliquen recursos adicionales o un costo fiscal, ya que estará gastando lo mismo pero con una nueva distribución.