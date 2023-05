Actualmente es muy común recibir mensajes ya sea a nuestra cuenta de instagram o facebook, donde algún conocido nos invita a generar ingresos a través de nuestras redes sociales, la realidad, es que muchas personas sí acceden a formar parte de estos grupos, pero alguna vez te has preguntado de qué se trata esto y qué debes hacer.

Brandon Yackitori, es un usuario de Tiktok que hace unas horas subió un video donde se unió a estos grupos, con la finalidad de evidenciar las tácticas que tienen algunas personas para “generar ingresos con redes sociales”.

Finanzas Alertan acerca de nuevos fraudes bancarios

“Ayer andaba de ocioso viendo historias de Facebook y me encontré la historia de una chica que yo ya tenía agregada y ya me había escrito antes, pero jamás le había prestado atención, le escribí que me interesaba”, cuenta el joven. Después muestra capturas de pantalla de la conversación con la chica quien le hace una invitación a una conferencia vía Zoom, haciendo énfasis que era algo muy exclusivo y sobre todo la puntualidad puesto que tenían los lugares contados.

“Desde ahí ya te van trabajando, haciéndote creer que es una oportunidad única en tu vida y que no la desperdicies, al inicio una persona te habla sobre el flujo de dinero, de ser emprendedor, te dan todo este lavado de cerebro y de repente sale un sujeto diciendo de forma demasiado imperativa que si eres de las personas que no creen en eso que te salgas de la conferencia en ese momento”.

Brandon cuenta que la persona que da la conferencia, habla sobre tres categorías de personas, iniciando con los “mediocres”, haciendo referencia que son personas que no quieren progresar y que esas tenían que irse de la conferencia; el perfil dos “emprendedores” que son los que sí quieren hacer dinero, “esas personas iban a pagar un curso de tres horas por ciento cincuenta pesos, donde te iban a dar las claves para hacer dinero con tus redes sociales, no te obligan pero sí ejercen demasiada presión”; el tercer perfil de personas es “con voluntad pero sin capital”.

En la segunda parte de los videos de Brandon, dice que no quiso pagar el dinero por perder tres horas de su día en una conferencia que no le interesa pero sí explicó más acerca de la conferencia y el método que aplican para atraer a más personas.

Tecnología En Querétaro 2.1% de los internautas en el país

“Te llega una solicitud de una persona que no conoces, que no tienen en común con alguien de tus amigos, tiene fotografías en mejores sitios, incluso en otro país y sube cosas sobre superarse a uno mismo; en esa plática les enseñan que tienen que venderse a sí mismos, dar la apariencia que son una persona exitosa para que otras personas quieran un poco de lo que tienen, ellos dicen que tienen un sistema que es el que te permite capitalizar, tu trabajo básicamente es subir fotos, imagenes haciendo gala de este estilo de vida falso que llevas”.

A través de lo que proyectes en redes sociales atraerás a otras personas y así tú invites a personas a esa conferencia, que la escuchen, que paguen los ciento cincuenta pesos y ahora tú hacer lo mismo que hicieron contigo.

Foto: Captura de pantalla | TikTok Brandonyackitori

“Yo creo que una parte de ese dinero te lo dan y el otro se lo quedan, es una pirámide, creí que sería más innovador, una táctica de estafa más elaborada, pero no pierdan su tiempo, no hay dinero fácil, se me hace malo que abusen de personas que buscan una oportunidad y que ven en este tipo de trabajos la posibilidad de cambiar sus vidas y al final es puro humo”, finalizó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo