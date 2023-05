¡Atención!, evita ser víctima de fraude en los cajeros automáticos

Los fraudes a cuentahabientes de las diferentes instituciones bancarias están a la orden del día, son miles de de denuncias que ha diario llegan por clonación de tarjetas al usar los cajeros automáticos, según revela la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Aunque los bancos han tratado de blindar los plásticos de sus clientes, la delincuencia ha echado mano de todos los recursos tecnológicos para burlar candados y códigos de seguridad para cometer el delito, prueba de ello son los dispositivos llamados "skimmer" estos aparatos son colocados al exterior de cajeros automáticos y al momento de ingresar la tarjeta, obtienen toda la información de esta.

Local Crecen 9% quejas contra banca movil

Según lo revelado por la Comisión, cuando un cajero es intervenido y colocado el pequeño aparato obtiene al momento de ingresar el plástico: número de cuenta, fecha de expedición y vencimiento, número de seguridad al reverso del plástico y el nombre completo del titular de la tarjeta.

Denuncias que han llegado a la CONDUSEF, advierten que el fraude cometido se realizó cuando al ingresar la tarjeta al cajero, sin que el usuario se diera cuenta y al teclear el nip de seguridad, el "skimmer" obtiene toda la información y de inmediato comienzan aparecer cargos no reconocidos.

Por ello la dependencia llama a los usuarios de cajeros para seguir algunas recomendaciones y evitar que la próxima vez ser víctima de estas prácticas fraudulentas:

Nunca aceptar ayuda de desconocidos a la hora de hacer transacciones en cajeros, si no estás muy familiarizado con el servicio, lo mejor es acudir con alguien de suma confianza para ayudarte con el movimiento o acudir por la mañana que hay personal de la institución apoyando a los clientes.

Local Emiten recomendaciones para evitar robos en cajeros bancarios

Aunque sean largas las filas, detenerse a revisar con detenimiento la ranura donde se ingresan las tarjetas, pues en esta parte de la máquina de operaciones bancarias suelen detectarse a simple vista objetos sospechosos, fijarse si al momento de ingresar la tarjeta se dificulta o entra muy forzoso, en este caso es importante llamar al teléfono del banco, siempre es importante mantener el número que aparece en la parte de atrás de la tarjeta en el celular.

Siempre es necesario mover el teclado de los cajeros antes de comenzar cualquier operación. Si se detecta que esta parte se encuentra sobrepuesta, evitar utilizar esa unidad, pues esto facilita el robo de NIP y completa la información robada por medio de los skimmers.

Evitar en la mayor medida de lo posible acudir a cajeros solitarios, de noche y estar atento de cualquier persona o vehículo sospechoso.

Tener la app del banco siempre con alertas para poder darte cuenta de movimientos sospechosos y poder bloquear o cancelar la tarjeta de inmediato.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Una recomendación de oro qué da no sólo CONDUSEF, también los bancos alertan, no contestar ninguna llamada sospechosa que pida información acerca de números o cuentas. Estas llamadas son casi idénticas a las que se escucha cuando se llama a los bancos, sin embargo, advierten las instalaciones, los bancos no piden ningún tipo de números confidenciales, cuentas, ni datos personales, no piden ingresar a ningún enlace. Si se sospecha que está siendo víctima de una llamada fraudulenta lo mejor es colgar y reportar a su banco.