Llegó diciembre y con ello los fraudes bancarios

Con la llegada del aguinaldo los trabajadores que reciben su salario por medio de instituciones bancarias, corren un gran riesgo en este mes de ser hackeados, o defraudados a través de llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto y “promociones” con publicidad engañosa por medio de aplicaciones subidas a redes sociales.

La condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) advierte que principalmente en este mes se debe permanecer alerta, ya que se percibe más dinero, se hacen más compras, incluso se realizan operaciones en línea y esto lo aprovechan los defraudadores, por lo cual la institución da algunos consejos para evitar que los usuarios tengan que pasar por tan amarga experiencia.

PHISHING y SMISHING

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Este tipo de engaño se refiere a recibir llamadas, correos y mensajes que supuestamente hace la institución bancaria a los usuarios, advirtiendo que su cuenta ha sido hackeada y necesitan bloquearla, por lo que es necesario realizar ciertos movimientos para poder “salvarla”.

Finanzas ¿Es legal cobrar comisiones por el uso de tarjetas al comprar?

“Me llamaron y me dijeron que eran de Banamex, que hablaban porque había realizado dos cargos con mi tarjeta por 20 mil pesos, de inmediato dije que no, que eso no era mío, y muy amable el supuesto ejecutivo me dijo que los bloquearía, que no me preocupara, así comenzó el engaño donde me sacaron todo mi dinero; era tan real, la misma música, me pasaron con un supuesto supervisor. Nunca pude imaginarme que estaba siendo robada”, menciona una usuaria que apenas hace dos días fue defraudada, y que al acudir a Banamex lo único que hicieron después de un largo peregrinar entre llamadas, idas al banco y aclaraciones, fue pedirle esperar 45 días naturales para ver si procedía su caso.

La Condusef advierte: “Ningún banco te pide estos datos por teléfono, correo o mensaje. Si tienes dudas, llama al número de la institución o asiste directamente a una sucursal”.

SPAM

Foto: Miriam Martínez | Diario de Querétaro

Se debe tener mucho cuidado cuando lleguen alguno de los dispositivos donde se tiene la banca móvil, mensajes, imágenes, correos electrónicos no solicitados ya que generalmente se encuentran infectados con virus, presentando contenidos engañosos. “Cuidado, abrirlos te puede generar riesgos de que se instale un código malicioso o malware”, advierte la institución reguladora.

Generalmente estas acciones se ejecutan directamente desde penales o son bandas dedicadas a la extorsión, muchas incluso son de otros países, por lo que hay que estar muy atentos y seguir las recomendaciones que tanto la condusef, las instituciones bancarias y la policía cibernética realizan para no ser víctima de fraudes por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos.

RECOMENDACIONES

Si se recibe una llamada alertando de supuestos movimientos y el usuario no los reconoce, es importante colgar, y marcar el número que viene atrás de la tarjeta para verificar el cargo; jamás se debe marcar al mismo número de la llamada entrante, aún cuando aparentemente sea igual.

La banca móvil es vital para estos casos, hay que asegurarse de que movimientos tiene generados después de colgar la supuesta llamada de la institución bancaria.

Finanzas Cuidado con las compras en línea durante esta temporada decembrina

Es importante cambiar contraseñas periódicamente en las cuales, no se debe utilizar caracteres relacionados con fechas de nacimiento, números telefónicos conocidos o configuraciones predecibles.

Para generar un NIP seguro, se debe utilizar combinaciones de números, letras mayúsculas, signos de puntuación o caracteres especiales, así como evitar duplicar la misma contraseña para diferentes cuentas.

Nunca se debe escribir las contraseñas en medios electrónicos o papeles, principalmente si otras personas tienen acceso. Las instituciones bancarias nunca solicitan NIP o información confidencial.

Otra alerta que se emite es al momento de realizar pagos con tarjeta física, es que el establecimiento ofrezca la terminal en manos del cliente, el cual no debe perder de vista el plástico y verificar que efectivamente el importe total de la cuenta sea el que se pagará.

Una forma segura de pago es el CoDi, una plataforma desarrollada por Banco de México para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas, de forma rápida, segura y eficiente, a través de teléfonos móviles. Lo anterior en un esquema 24x7, la cual no genera ningún costo, así se evitará riesgos relacionados a la clonación de tarjetas.

Por último al momento de descargar la banca móvil hay que asegurarse de estar en un sitio de Internet seguro, jamás hacerlo o realizar alguna transacción en sitios públicos, y verificar que efectivamente la app es auténtica, ya que existen aplicaciones que buscan sustituir las de los bancos (pharming).

Condusef Querétaro:

Calle Privada Ignacio Zaragoza Poniente 330, Niños Héroes.

Teléfono

442 2166937

Horario de Servicio