Manojos de cilantro hasta en 450 pesos

Uno de los productos que en las últimas semanas incrementó su precio en un 100%, es el cilantro, puesto que un manojo de 5 kilogramos está llegando a acostar entre 380 a 450 pesos, así lo dieron a conocer algunos comerciantes de mercados y establecimientos de frutas y verduras en San Juan del Río.

Manifestaron que, esto se debe a que, en gran parte del país hay una sequía intensa y que quienes les surten de este alimento, por ejemplo, del estado de Puebla, argumentan que está muy a la baja, y que transportarlo también genera mermas que ellos deben subsanar.

Y es que mencionaron que anteriormente, incluso se llegaba a regalar el cilantro para quienes consumían una buena cantidad de productos en sus establecimientos, al hacer las compras diarias, pero que en el último mes, ya no se ha logrado generar este incentivo, debido a que cada vez, es más costoso.

"Está muy caro anteriormente les regalábamos a las amas de casa unas ramitas para que tuvieran y sazonaran los alimentos, ahorita prácticamente no podemos hacerlo y les vendemos a partir de $5. Algunas se enojan, pero les explicamos que ya no es costeable regalarlo".

TAQUEROS

Es necesario mencionar que, dentro de los sectores que más están resintiendo este incremento, son quienes se dedican al giro de venta de tacos, al argumentar que, regularmente en un día utilizaba dos manojos para la venta diaria, como es el caso de Don Enrique que vende barbacoa y consomé, y dijo que solo compra manojo y cierta cantidad de cebolla para que acompañen los alimentos, es decir, que ahora cuidan más que no queden sobrantes.

Comentó que a esto se suma que, el precio del limón está muy por encima de otros años, ya que la arpilla de 25 kilos la compra en cerca de 800 pesos, y lamentó los altos precios, sobre todo porque aseguró que las vetas han estado muy bajas.

“Ahora si que medimos bien el cilantro y los limones que ponemos en las mesitas y antes no lo cuidábamos tanto, pero la realidad es que no podemos subir los tacos de barbacoa que damos en 18 pesos ya no los paga la gente, de por sí, se les hace caro”, sostuvo.