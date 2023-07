Manufacturas VU en Piedras Negras desafía a las autoridades de México y EU: sindicato

La empresa Manufacturas VU desafía a las autoridades laborales en México y Estados Unidos, a pesar de las dos denuncias que existen ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, e incumple en todos los términos el Acuerdo de Reparación a los cuales se comprometió.

En ambos casos de denuncia, se demostró sostenidamente que los derechos a la democracia sindical y la libertad de asociación se violaron por la empresa, en contubernio con las autoridades locales de Piedras Negras, denunció Julieta Mónica Morales, secretaria general de la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM).

“Nunca aceptaron las quejas que se interpusieron ante el Mecanismo Laboral del T-MEC. La empresa nunca va a ceder frente a los trabajadores, siempre van a querer ganar ellos van a hacer a un lado al trabajador, a pesar de que con los avances y reformas a favor del trabajador, hay empresas que siguen en la misma postura”.

Ante todo esto, la LSOM hace un llamado a las autoridades laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Estados Unidos (USDOL) y de Canadá (Minister of Labor) a que intervengan de inmediato para que se interpongan las debidas sanciones a una empresa que se niega a cumplir en tiempo y forma el Protocolo de Remediación del T-MEC.

En entrevista con El Sol de México, la secretaria general de la Liga Sindical, comentó que el Mecanismo sigue adelante.

"Lo que vamos a tratar es que sí van a pasar la planta a otro lugar, a otro sitio, que vuelvan a recontratar a los compañeros, que les vuelvan a dar trabajo”, dijo Morales.

Será asegurar el trabajo de los mismos compañeros, ya están incluso capacitados, enfatizó.

Del ambiente de incertidumbre entre los trabajadores a quienes hostiga y reprime Manufacturas VU, señaló que sistemáticamente viola los derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

Además, emprendió acciones que indican un inminente cierre de la planta y hace caso omiso del plan de remediación, resultado de las quejas laborales interpuestas ante el gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC.

Refirió que desde hace dos meses, la empresa dentro de sus instalaciones cerró líneas de producción, removió maquinaria y lo más grave, realiza despidos injustificados, incluso de integrantes de la Liga Sindical Obrera Mexicana en Manufacturas VU.

“La semana pasada liquidó a 40 trabajadores, incluyendo a dirigentes de la LSOM. De hecho no han liquidado a todos, pero sí a la mayoría. Quedan como 80 trabajadores de más de 200”.

DECISION UNILATERAL DE CIERRE

Con la decisión unilateral de la empresa que poco a poco desmantela la planta, quedan en la indefensión 250 trabajadores y sus familias.

Manufacturas VU ni siquiera tomó en consideración el principio de negociación que ahora corresponde a un sindicato independiente y democrático, dijo la señora Morales.

“Nunca quiso un sindicato en la empresa. Cuando surgió la Liga, un sindicato independiente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, llamó a la CTM y tenía un sindicato de empresa a modo y siguen trabajando con esa central obrera”, precisó.

También trajo a colación que fue en Manufacturas VU donde surgió por vez primera la Liga Sindical Obrera Mexicana, como organismo gremial independiente para defender e impulsar la democracia sindical y que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores.

Tras una denodada lucha, logró la mayoría para negociar el contrato colectivo de trabajo, pero nunca cristalizó.

“La lucha sigue. Tenemos información de que cierran en 25 días y van a trasladar la planta a otra parte. Vamos a tratar de que recontraten a los trabajadores que ya están capacitados en la manufactura de autopartes a lo que se dedica”.

“La Liga Sindical Obrero Mexicana se mantiene viva. Ya no sería un Comité Seccional, pero necesitamos que las empresas entiendan que sin la mano de obra no van a hacer nada, es indispensable. Pero no quieren compartir sus ganancias”, dijo Julieta Mónica Morales, dirigente de la LSOM.