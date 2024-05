Querétaro, preferido para los data centers

Son 13 data centers los que están en proceso de construcción en el estado, reveló la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers, Adriana Rivera, quien resaltó que la entidad cuenta con las características idóneas para que sigan llegando más.

“¿Por qué en Querétaro? Porque tienen todas las condiciones estructurales sociales, climáticas, es un todo, por eso estamos ahí“, indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Explicó que en proceso de construcción están, entre otros, los data center de Ascenty, Amazon Web Service, Equinix, CloudHQ, Odata, y Microsoft.

Finanzas Querétaro, líder tecnológico

Estiman que a nivel nacional lleguen otros 73 data centers de hiper escala en un periodo de 2023-2029, sin embargo eso es con base en información pública, por lo que la cantidad podría ser mayor, y de ese total, Querétaro podría atraer la mitad de inversiones.

“Es una cantidad muy grande porque actualmente solo estamos 11 nuevos data centers que alberga nube”, dijo.

Enfatizó que para impulsar aún más la llegada de data centers a Querétaro, si se resuelve el tema eléctrico y la infraestructura de red, la inversión se podría duplicar.

Finanzas Data Centers buscan ubicación e infraestructura

“Únicamente estamos dando cifras públicas, fuentes completamente verificables, porque están en la red porque están comunicados, están en declaraciones de los directivos de las empresas, todas las industrias tienen inversión privada, celosamente guardada, confidencialmente guardadas hasta que no se materialicen otras cosas”, dijo.

Enfatizó que una de las características principales que hacen atractivo al estado para esta industria, es la conectividad que se tiene entre los mismos data centers y dentro del país.

➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Nos han dicho muchas autoridades, ¿por qué no se van a Chiapas dónde hay mucha energía?, ¿Por qué no se van a Veracruz donde también hay energía?, porque necesitamos conectividad, no podemos estar aislados, un data center aislado no nos sirve”, enfatizó.

Otras de las entidades que albergan más data centers son Nuevo León y el Valle de México.









PIE DE FOTO: Querétaro es muy atractiva por la conectividad/HUGO ARCINIEGA.