Alexa en apoyo de los adultos mayores

Amazon ha conseguido utilizar la tecnología en beneficio de personas adultas mayores y dejar de lado la creencia que solo los jóvenes pueden acceder a ciertos dispositivos como es el caso de Alexa.

El asistente virtual llamado Alexa y perteneciente a la compañía Amazon se ha destacado por ser uno de los mayores dispositivos de apoyo en hogares y oficinas.

Aunque muchos piensan que utilizar alguno de estos asistentes es complicado, sobre todo en personas adultas, este mito lo desecha Amazon, quienes indican que su tecnología a través de comandos de voz, facilita el trabajo volviéndolo accesible a cualquier persona, aunque ésta no esté tan familiarizada con la tecnología.

NOVEDADES DE ALEXA

Para los adultos mayores que viven solos Alexa se volverá un verdadero apoyo en situaciones de emergencia.

El asistente se puede configurar para que este pueda acceder de manera inmediata al celular de algún familiar para pedir ayuda en caso de requerirlo; ahora Alexa cuenta con una configuración de contacto de emergencia y con solo decir “Alexa, pide ayuda” o “Alexa, llama a mi contacto de emergencia”, el dispositivo vinculará de manera inmediata la llamada.

Programar alarmas para tomar medicamentos, es otro de los plus con los que cuenta Alexa y no solo eso, el dispositivo cuenta con varios recordatorios para agendar citas médicas, fechas importantes y demás, por lo que ya no se olvidarán los momentos importantes.

Con un solo “Alexa, marca a “x”,” el dispositivo realizará el enlace sin necesidad de utilizar el celular, esto apoya mucho a personas con debilidad visual o a quienes se les complique utilizar el dispositivo móvil.

Ya no hay que estar buscando los radios o cassettes, ahora solo con el comando de voz, las personas mayores podrían acceder a su música favorita, canales de radio y hasta audiolibros y podcast, lo que les hace llevar más ligero sus momentos de esparcimiento.

Una de las mejores funciones es para quienes cuentan con hogar inteligente, pues Alexa puede realizar acciones como prender y apagar la luz, sintonizar la televisión entre otras cosas más, lo que hace que las personas que tienen dificultad con su movilidad encuentren en el dispositivo un gran aliado.

Así que si tienes un adulto mayor en tu vida, ya sabes que regalarle para facilitar su vida y hacerla más llevadera.