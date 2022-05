Google usará inteligencia artificial para mejorar las búsquedas en el mundo real

Este miércoles, la empresa Google presentó sus planes a futuro que de acuerdo con el compañía, buscan unir el mundo real y su universo digital de búsquedas, Maps y otros servicios mediante la inteligencia artificial.

Durante su conferencia de desarrolladores Google I/O, la compañía adelantó una función que permitirá a los usuarios tomar un video de las estanterías de botellas de vino en una tienda y pedir a la aplicación de búsqueda que identifique automáticamente las opciones similares.

"Esto es como tener un Ctrl+F supercargado para el mundo que te rodea", dijo Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google.

"Puedes buscar en todo tu mundo, haciendo preguntas de cualquier manera y en cualquier lugar".

Live from Shoreline, it’s #GoogleIO! 🥳 Tune in now for all our latest updates → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/pMh73aFtrw — Google (@Google) May 11, 2022

Del mismo modo, a finales de este año, los usuarios podrán hacer una foto de un producto y localizar las tiendas cercanas donde esté disponible, dijo Raghavan.

A finales de este año, Maps lanzará una vista inmersiva para algunas grandes ciudades que fusiona Street View e imágenes aéreas "para crear un modelo digital rico del mundo", dijo Google.

Immersive view in @GoogleMaps is a new way to experience what a neighborhood, landmark, restaurant and venue will be like — and even feel like you’re right there. It uses advances in computer vision and AI to fuse together billions of Street View images. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ — Google (@Google) May 11, 2022

En otros anuncios, una aplicación relanzada de Google Wallet apoyará el almacenamiento virtual de licencias de conducir en algunas áreas de Estados Unidos a fines de año, reflejando una característica de Apple Inc. que debutó en marzo para los usuarios del iPhone en Arizona.

Google también dijo que su teléfono inteligente Pixel 6a, que lleva cámaras, memoria y pantalla menos robustas que su más caro Pixel 6, saldrá a la venta el 21 de julio desde 449 dólares.