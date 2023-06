Mexicanos aman usar Facebook

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2019), Brasil, Colombia y México son los que más consumen las redes sociales; en el caso de nuestro país, se les dedica 3.5 horas. Mientras internet se utiliza ocho horas al día, en promedio.

En el estudio “Cómo utilizan los mexicanos las redes sociales”, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Ángel Hurtado Razo, revela que el país se encuentra entre los cinco que más usan las redes sociodigitales, lo cual “es preocupante porque significa que ahí nos informamos, y no por otros medios como la prensa, la radio o los libros”, dijo.

Además, señaló que la población utiliza una cuarta parte del día, aproximadamente seis horas, al entretenimiento en esas plataformas.

Agregó que de todas las redes sociales, los mexicanos prefieren usar Facebook, en la que, calcula, pasan de tres a cuatro horas al día. “Ni la televisión tuvo nunca ese rating”, enfatizó.

Hurtado Razo detalló que esta plataforma está por llegar a los tres mil millones de usuarios en el mundo; es decir, cerca de una tercera parte de la población tiene una cuenta en esa red social.

No obstante, aclaró que el uso de las redes sociales varía por sector de la población. La mayoría de usuarios de Instagram y TikTok (cerca de 60 por ciento), tiene edades de 14 a 21 años; entre los de 21 a 40 años predomina Twitter y Facebook; y Youtube lo usan jóvenes y adultos.

Apropósito del Día de las Redes Sociales, que se conmemora en el mundo cada 30 de junio, el académico invitó a la población a analizar los aspectos positivos y negativos del uso de estas herramientas tecnológicas.

Recomendó a los usuarios proteger sus datos personales y no compartir información que no les pertenece, respetando la privacidad de los otros, incluso la de los hijos. “No compartas todo en internet porque no sabes quién puede estar del otro lado de la pantalla y cómo puede utilizar tu información”.

Invitó a no creer todo lo que circula en la red porque puede ser falso.

“Estamos entre los países con mayor presencia de fake news. A eso se suma que el uso de las redes puede potenciar enfermedades, como el insomnio o ansiedad, entre otros efectos negativos”, alertó el especialista.

–Con información de DGCS UNAM–