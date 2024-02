OpenAI acusa al NYT de hackear ChatGPT en la demanda por derechos de autor

OpenAI pidió a un juez federal que desestime partes del informe de The New York Times en la demanda de derechos de autor en su contra, argumentando que el periódico "hackeó" su chatbot ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial para generar pruebas engañosas para el caso.

OpenAI dijo en una presentación ante el tribunal federal de Manhattan, que el NYT hizo que la tecnología reprodujera su material a través de "indicaciones engañosas que violan descaradamente los términos de uso de OpenAI".

"Las acusaciones contenidas en la denuncia del Times no cumplen con sus famosos estándares periodísticos rigurosos", dijo OpenAI. "La verdad, que saldrá a la luz en el transcurso de este caso, es que el Times pagó a alguien para que hackeara los productos de OpenAI".

OpenAI no nombró al "arma a sueldo" que, según dijo, el Times utilizó para manipular sus sistemas y no acusó al periódico de violar ninguna ley contra la piratería informática.

Los representantes de The New York Times y OpenAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la presentación.

The New York Times demandó a OpenAI y a su mayor patrocinador financiero, Microsoft, en diciembre, acusándolos de utilizar millones de sus artículos sin permiso para entrenar chatbots para que proporcionen información a los usuarios.

El Times se encuentra entre varios propietarios de derechos de autor que han demandado a empresas de tecnología por el presunto uso indebido de su trabajo en la formación de IA, incluidos grupos de autores, artistas visuales y editores de música.

Las empresas de tecnología han dicho que sus sistemas de inteligencia artificial hacen un uso justo del material protegido por derechos de autor y que las demandas amenazan el crecimiento de la industria potencial multimillonaria.

Los tribunales aún no han abordado la cuestión clave de si la capacitación en IA califica como uso legítimo según la ley de derechos de autor. Hasta ahora, los jueces han desestimado algunas demandas por infracción sobre el resultado de sistemas generativos de IA basándose en la falta de pruebas de que el contenido creado por IA se parezca a obras protegidas por derechos de autor.

La denuncia del New York Times citó varios casos en los que los chatbots de OpenAI y Microsoft dieron a los usuarios extractos casi textuales de sus artículos cuando se les solicitó. Acusó a OpenAI y Microsoft de intentar "aprovechar la enorme inversión del Times en su periodismo" y crear un sustituto para el periódico.

OpenAI dijo en su presentación que el Times necesitó "decenas de miles de intentos para generar resultados altamente anómalos".

"En el curso normal, no se puede usar ChatGPT para publicar artículos del Times a voluntad", dijo OpenAI.

La presentación de OpenAI también decía que ella y otras empresas de IA eventualmente ganarían sus casos basándose en la cuestión del uso legítimo.

"El Times no puede impedir que los modelos de IA adquieran conocimiento sobre los hechos, como tampoco otra organización de noticias puede impedir que el propio Times vuelva a informar historias en las que no tuvo ningún papel en la investigación", dijo OpenAI.