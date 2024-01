Televisa cierra filiales en ocho estados tras fusión con Univisión

La fusión de Televisa con Univisión ha causado el despedido de decenas de trabajadores en ocho estados del país en sus repetidoras locales.

Hasta este lunes, se tiene conocimiento que a nivel nacional cerraron las plazas en Estado de México, Morelos, Oaxaca, Durango, Saltillo, Chiapas, Zacatecas y Chihuahua.

Finanzas Águilas del América dan empujón a Televisa en la BMV

En este último estado se generó el despido de 16 puestos laborales en N+ Chihuahua; sin embargo, no se dio el cierre de la televisora como ocurrió en otras plazas del país.

A partir de hoy, NMás Chihuahua será parte de NMás Juárez, es decir, en la capital se dejan de hacer contenidos locales, pero serán transmitidos en la ciudad fronteriza, de acuerdo a fuentes al interior de la empresa.

Foto: Rogelio Morales Ponce | cuartoscuro.com

La notificación de despido para los empleados de Chihuahua se presentó el pasado viernes, sin previo aviso, es por ello que los conductores no tuvieron la oportunidad de despedirse; no obstante, este hecho no fue tan sorpresivo puesto que se venían arrastrando varios rumores al respecto.

Al momento, se sabe que en Chihuahua se mantiene una plantilla de alrededor de 20 trabajadores en esta empresa de comunicación.

Televisa Zacatecas cierra tras 36 años de transmisiones

Televisa cerró su plaza regional en Zacatecas, el pasado viernes 26 de enero, concluyendo así con más de 36 años de transmisiones.

Los 47 trabajadores de la televisora fueron notificados de su liquidación y de la suspensión definitiva de las producciones locales, incluidos tres noticieros que se emitían de lunes a viernes, y su barra de entretenimiento y deportes.

Sólo grupo reducido del personal seguirá laborando hasta el mes de marzo para llevar a cabo el cierre definitivo y la entrega de las instalaciones, según informaron extrabajadores de la empresa.

Televisa no ha emitido comunicado oficial de los cambios. Cabe señalar que en ninguno de los programas que se transmitieron por última vez el viernes se anunció el final de su emisión. La despedida de algunos conductores y reporteros se dio solamente a través de sus redes sociales personales.

En el canal 9.1 de televisión abierta, en Zacatecas, a partir de este lunes, se transmitirá contenido producido en Televisa, Guadalajara.

Televisa Saltillo apaga sus luces

Televisa Saltillo también "apagó las luces" el viernes pasado tras casi dos décadas de informar los acontecimientos más importantes en Saltillo, Coahuila.

Fue este mismo día cuando los empleados, sin previo aviso, fueron notificados del despido y el cierre del canal.

Algunos miembros de la televisora local dieron a conocer que de los más de 50 trabajadores solo se quedarán cuatro corresponsales, dos reporteros, y dos camarógrafos; así como el área de ventas y operaciones.

Luz María Félix, presentadora titular del Noticiero Edición nocturna de Televisa Saltillo, se despidió de la empresa por medio de redes sociales.

"Quiero decirles que fueron parte esencial de mi vida, fueron mi motivación, inspiración, mi reto, mis críticos, jaja", se lee en su mensaje de Facebook.

De acuerdo con los afectados, esto forma parte de una restructura en la cobertura de la televisora y ahora transmitirán un noticiero regional desde Torreón, a donde serán enviados algunos de los comunicadores de Saltillo. Hasta el momento se desconoce el destino de Televisa Piedras Negras.

Televisa Morelos cierra sus puertas

Otra de las filiales de la televisora de Emilio Azcárraga Jean, Televisa Morelos, se sumó a la oleada de cierres de la compañía.

El canal cerró sus puertas después de 30 años de operación en el estado. Se estima que aproximadamente 30 personas perdieron sus empleos.

Un reportero de Televisa Morelos, Alberto Cruz Ignacio, quien trabajó más de 21 años en la televisora compartió cómo fue la que se enteraron del fin del canal.

Desde dirección, Reporteros, Edición,

Camarógrafos, Mercadotecnia,

Administración Editores, Producción,

Revista, Ingeniería, Master, Emisora, le damos las GRACIAS, somos y seremos los #1 por usted, por su preferencia.

Gracias a cada familia de todo este gran equipo. Dejamos el🫶🏻 pic.twitter.com/MdaK0thSdd — Liliana Maret (@LilianaMaret) January 26, 2024

"Nos dijeron que iban haber cambios, aunque nunca nos dijeron abiertamente, nosotros nos enteramos por comentarios y la información no estaba confirmada, hasta que el 25 de enero nos hicieron despedirnos (de la audiencia) a través del noticiero de mediodía y de la noche; posteriormente el 26 en el noticiero de la mañana nos despedimos", expresó el reportero.

Según los exempleados, hasta el momento se conoce que Televisa-Univisión tiene un proyecto regional para brindar cobertura informativa en estados específicos.

Televisa Edomex baja la cortina

El mismo viernes 26 de enero, Televisa Estado de México cerró sus puertas luego de poco más de 13 años de ofrecer su programación desde sus instalaciones ubicadas en el municipio de Metepec.

La televisora del Estado de México transmitía tres noticieros de N+ Estado de México, además de un programa de revista. Fue precisamente en ese programa del 26 de enero por la mañana donde sus conductoras dieron a conocer de manera formal sobre el cierre de la regional y que además resaltaron, cumplía más de 13 años.

Muchas gracias, queridos colegas y amigos. https://t.co/mLacAkda8w — Germán Zepeda (@GermanZepeda) January 28, 2024

De hecho, el noticiero nocturno estelar de esa noche ya no fue transmitido. A través de sus redes sociales, el conductor de ese espacio, el periodista German Zepeda publicó un video en el que refirió que no tuvo oportunidad de despedirse y que la última transmisión del noticiero fue el jueves 25 de enero a las 8:00 de la noche.

“Son decisiones que las empresas van tomando y la decisión para televisa Univisión, en este caso es que ya no entraba esta regional en el Estado de México para este 2024”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Repentina, impactante la noticia para todos, claro, pero bueno, así es la vida y así son las decisiones”, resaltó en el video grabado desde las instalaciones de Metepec.

Ese viernes por la noche, algunos reporteros colaboradores de ese espacio de noticias también publicaron en sus redes sociales sobre el cierre “Televisa Edomex bajó la cortina”.

Con información de Karina Rodríguez, Raúl García y Ana Hernández / Publicado en El Heraldo de Chihuahua