Alex Ubago y José María unen España y México con música

Dos orillas tour, es la gira que une a España y México representados por los baladistas pop Alex Ubago y José María, respectivamente, que tras varios meses de preparación, confirman sus primeras tres fechas de conciertos: Monterrey, 4 de octubre, Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, 6 de octubre y Guadalajara, 8 de octubre.

Unidos por una amistad sólida, ambos artistas emprenden el tour inicialmente en México. “Vamos a fusionar la música de dos amigos que hemos decidido unir las dos orillas, la orilla de España con la orilla de México. Es un proyecto muy bonito distinto a todo lo que hemos hecho ambos y que una vez más a mí me trae a México, que es un país que adoro, que me ha dado mucho cariño y que la serie de conciertos en tour que haremos, dejen huella entre el público”, declaró Alex Ubago.

El cantautor español informó que a la vez está en la producción de su nuevo álbum, que saldrá entre marzo y abril del 2024, del que ya lanzó el primer corte virtual, titulado Idiota y que para septiembre lanzará el segundo.

“Tuvimos una convivencia con nuestra amiga en común María León, para reafirmar nuestra amistad y arribar a los distintos escenarios con la familiaridad que se requiere”, precisa José María.

También, el hijo de José María Napoleón, habló de lo que significa el compartir el escenario con el español ganador del Grammy, “estoy en una felicidad inmensa por la oportunidad que me da Alex de compartir el escenario.

Foto: Arturo Salazar

Para mí es como cumplir un sueño con un artista que ha sido un referente para mí, desde que empecé a componer y a cantar, con muchísimas ganas de arrancar con la primera fecha, luego de sentir con el corazón los ensayos, ya quiero comenzar”.

Luego de que Alex pidió a José María, que en algún concierto los acompañe Napoleón, José María respondió a su colega: “En una ocasión me fui con mi papá a una bohemiada en Vallarta. No lo podrás creer, acabamos cantando varias de tus canciones Alex… te prometo que irá mi papá al menos al concierto de aquí del Teatro Metropólitan; pero a cambio tú nos invitas a los dos cuando vayas al Auditorio Nacional”.

Alex Ubago hizo saber cómo nació la mancuerna tour Dos orillas, precisamente porque ambos coincidieron en un escenario. “Esta pequeña locura se nos ocurrió para hacer el tour que poco a poco irá tomando forma y no sólo se quedará en México, esperemos que nos resulte bien, nos ilusiona mucho fusionar nuestras canciones en un concierto que no va a ser él por su lado y yo por el mío, sino los dos vamos a compartir nuestras canciones, que vamos a reversionar para cantarlas en dueto y diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, no sólo serán baladas, sino otros temas potentes, llenos de energía”, adelantó José María.

Alex Ubago afirmó que le gusta escribir canciones “cortavenas” aunque en su vida personal “llevo 12 años de casado con una estabilidad sentimental por lo que luego echo mano de historias de terceros para crear temas de desamor y desgarradoras porque son las que más pueden pegar en el gusto de la gente”.

En relación al complicado momento que vive Amaia Montero con la que grabó el tema Sin miedo a nada en el 2018, afirmó ser respetuoso de su estado de salud, “yo la estimo mucho, y desde aquí, si ve estos comentarios, le envío muchos saludos y besos”, expresó el artista español.