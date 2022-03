Baker Grace volverá a México como parte del Tecate Pa’l Norte

La cantautora estadounidense Baker Grace volverá a México para realizar una serie de conciertos junto a Charlie Rodd, artista regiomontano con quien tiene una versión en inglés y español de la canción Soñar contigo.

Juntos visitarán la Sara Forum en Puebla (22 de abril), el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México (23 de abril) y el C3 Rooftop en Guadalajara (24 de abril). Además será invitada especial de Charlie durante el Festival Tecate Pa’l Norte el 1 y 2 de abril.

Durante esta gira Baker Grace promocionará su último lanzamiento Midnight Thoughts (2021) tema que está disponible en todas las plataformas de streaming y con el que busca crear conciencia sobre el estrés, que se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI.

Recientemente, la joven estadounidense realizó el soundtrack para la película Last Survivors el cual cuenta con el sencillo titulado Lullaby una balada que se ha convertido en un ícono del filme. El tema también está disponible en plataformas musicales.

Baker asegura que con sus presentaciones en México buscará conectar con sus fans, después de los dos últimos años de pandemia, pues dice, han sido tiempos difíciles para todos.

“Estos últimos años han sido muy difíciles por la pandemia y el aislamiento, con mi música quiero que la gente recuerde lo mucho que valemos cada uno de nosotros como personas, quiero conectar con ellos a través de estos conciertos, estaré feliz de volver a México”, comenta Baker.

Baker Grace también cuenta con los LP Girl I Know, The show is over y Yourz Truly, además de sencillos Keeper, I feel for you, Be ok, entre otros.