Banda Ms y Ice Cube estrenan “¿Cuáles fronteras?”, ya está disponible en plataformas

Nadie se imaginó que algún día el rap y el regional mexicano se fusionarían en una misma canción, y menos que Banda Ms y el rapero Ice Cube estrenarían un tema juntos.

Después de semanas de espera, por fin ha llegado a plataformas “¿Cuáles fronteras?”, una rola que ha sido bien recibida por millones de melómanos, desde que un pequeño fragmento fue revelado en TikTok por la banda sinoalense.

La canción habla de la migración y de la frontera que divide a México de Estados Unidos, que muchos migrantes no han podido sortear.

“¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos, aquí no ya no hay banderas, más bien hay un equipo. Y las barreras van a seguir cayendo, y quieras o no quieras, solo es cuestión de tiempo".

“Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí los recordaremos”, se escucha cantar en el tema.

No es la primera vez que Banda Ms realiza una colaboración con exponentes del hip hop, en 2020 también lo hizo con Snoop Dogg con “Qué maldición”, en la que también prevalece el sonido del regional mexicano.

Cabe mencionar que el video oficial de “¿Cuáles fronteras?”, se estrenará este 5 de mayo a las 13:00 horas en el canal oficial de Youtube de la banda.