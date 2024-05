Bataclán: de Cadereyta para el mundo

Cadereyta de Montes es la cuna de una banda de rock alternativo que poco a poco ha buscado abrirse paso dentro de la escena musical en la capital queretana. Bataclán es una propuesta musical conformada por Emmanuel Estrada Anaya (guitarra), Aldo Emmanuel Núñez Alanís (batería y voz), Marco Antonio Hernández González (bajo) y Arturo Mendoza Estrada (guitarra).

Estos cuatro músicos se juntaron por su pasión por la música, ya que de profesión se desenvuelven en la rama de las ingenierías: civil, en software e industrial. “Como puedes ver, laboralmente nos encontramos sumamente desconectados de la música; sin embargo, somos músicos desde que tenemos memoria. De alguna manera todos hemos tomado algún curso, yo en lo particular estudié música en una academia durante la adolescencia, y no quiero decir que no la veamos desde un ámbito profesional, porque sí nos hemos presentado formalmente como artistas. O sea, tenemos presentaciones, cobramos por ello y hemos tenido recitales codo a codo con figuras de renombre. Así que somos ingenieros y músicos a la vez”, explicó Emmanuel Estrada Anaya, uno de los integrantes de la banda, para DIARIO DE QUERÉTARO.

A los integrantes los une la amistad y el compañerismo. Emmanuel y Arturo son primos, por lo que se conocen desde que tienen memoria; mientras que Emmanuel y Marco han sido amigos desde la primaria; y Aldo llegó a sus vidas durante la adolescencia porque él pertenecía a otra banda que también era conocida en la región de Cadereyta y Ezequiel Montes.

“Este proyecto musical sale a mediados del 2019, poco antes de la llegada de la pandemia. Arturo, Marco y yo tocábamos juntos en una banda que desapareció durante esa época, pero nosotros sentíamos la inquietud de seguir haciendo música, así que permanecimos los tres y contactamos a Aldo. Prácticamente durante toda la duración de la pandemia nos dedicamos a crear música y a trabajar en la química entre nosotros, posteriormente sacamos un disco y poco a poco comenzamos a salir a dar presentaciones”, añadió Estrada.

El nombre de la agrupación hace referencia a un recinto ubicado en París, ubicado en el Bulevar Voltaire en el XI Distrito. Abrió sus puertas en 1865 y lamentablemente fue uno de los lugares víctimas de los atentados acontecidos durante el 2015 en dicha ciudad. “Recuerdo que iba en la universidad cuando vi la noticia sobre los atentados y por alguna razón fue algo que me generó mucho impacto, porque es una sala icónica de conciertos en París, y después de todo eso que sucedió nada volvió a ser lo mismo. Como que ese concepto y la elegancia que tiene el propio nombre nos gustó para bautizar a este proyecto”, explicó el guitarrista.

El concepto temático de Bataclán reside en la nostalgia y una especie de oda al paso del tiempo. “Hablamos mucho sobre la añoranza y el extrañar muchas cosas que hoy en día ya se esfumaron. La música sí tiene una parte energética, pero a la vez es muy melancólica, tratamos de hacer melodías que sean armónicas en el sentido de que se sienta la nostalgia pero no te aburra por la falta de ritmo”, comentó.

Su primer EP nació un 2 de diciembre del 2020 y se encuentra integrado por cinco canciones, de las cuales dos de ellas fueron los primeros sencillos promocionales del grupo: Jardín y Helicoidal. Este proyecto habla de la transformación del sentimiento de la nostalgia, el cómo se va procesando con el tiempo hasta que llegas a un estado de agradecimiento y cariño por ese pasado que ha partido.

Sonoramente se definen como rock alternativo; sin embargo, no se encuentran cerrados a experimentar con otros géneros como el pop rock, como con el lanzamiento de su más reciente rola Olvido para dos.

Con su proyecto han tenido la oportunidad de presentarse en diferentes foros en la capital queretana como en el Museo de la Ciudad y Zeppelin Music Factory. De igual manera, el año pasado abrieron el show de Molotov en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Este fin de semana pasado se presentaron en Puebla y en la Ciudad de México. En Querétaro se presentarán el próximo 26 de mayo en Moser Café Kultur, ubicado en avenida Industrialización #4, en Álamos 2da Sección.

Pueden conectar con la banda a través de sus redes sociales: Facebook: Bataclán y @bataclan.band, Instagram y TikTok.