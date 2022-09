Blondiak obtiene nominación en los premios "Latinos Music Awards"

Alvaro Baquero mejor conocido como Blondiak actualmente es artista nominado en los prestigiosos premios “Latinos Music Awards” dentro de la categoría Mejor artista en desarrollo, los cuales se llevarán a cabo el 12 de octubre en Bogotá en el Movistar Arena en donde también tendrá una presentación especial ante más de 10 mil personas que estarán presente.

Al respecto, el artista declaró “esta nominación nos tomó por sorpresa, nos hizo muy felices porque esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que no están teniendo en cuenta, que mi música gusta, espero ganar el premio porque me motivaría mucho más para seguir adelante a pesar de las dificultades”. “Para esta gala me estoy preparando, ensayando y practicando mucho la presentación, estoy en clases de canto, baile, expresión corporal y espero que todo salga muy bien”.

Al hablar de su single “Que hay pa dañar”, en el género urbano y africano, el cual se encuentra en todas las plataformas de distribución, Blondiak expresó “esta canción habla de una niña que le gusta salir, bailar, cantar, tomar traguito, y por consiguiente a mí también por lo que me gusta ella, me gusta todo lo que hace, le digo que listo, que yo hago todo lo que ella diga, es un dicho o modismo colombiano que decimos cuando nos gusta algo “Que hay pa dañar”, es igual que decir “Que hay para hacer”.

Consideró que el elemento más novedoso del sencillo con el que trabajó de la mano de productor y director Maximos Pro, es que es una letra diferente a lo que ha hecho, se sale del romanticismo, siendo más rumbera.

Del proceso creativo del video, Blondiak contó “se decidió que se hiciera un video lírico con unas tomas de pirámides, estilo egipcio, otras tomas donde yo canto y estoy con dos modelos, alternamos con algunas tomas mías en el estudio”.

Blondiak reveló que, entre sus proyectos se encuentra asistir a la semana de los Billboard como invitado y para el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Guaya”, el cual ya cuenta con un videoclip grabado en la ciudad de Bogotá en Colombia.

“Es una guaracha muy buena, movida, una gran canción donde colaboré con la composición junto con al productor Doctor Beats, espero les guste, la bailen, la disfruten mucho, la hicimos con el corazón”.

El creativo comentó que el trabajar con los productores Doctor Beats y Saybor fue muy enriquecedor.

“Les agradezco por apoyarme, por sus enseñanzas, su experiencia, su dedicación y amor, su buena vibra cuando trabajamos, cuando estamos haciendo canciones, aprendo mucho de ellos, son muy buenos artistas, muy profesionales”.

Foto: Cortesía | Blondiak

Además comunicó “después del 11 de octubre en los “Latinos Music Awards” en el Movistar Arena en Bogotá, me presentaré el 5 de noviembre en Miami, el 16 de noviembre en las Vegas, tendré una gira en bares y discotecas en Bogotá desde el 1 al 15 de diciembre y el 26 de diciembre ofreceré un concierto en la Feria de Cali, Colombia”.

Blondiak señaló que le gustaría realizar una colaboración con los artistas puertorriqueños Daddy Yankee, Bad Bunny, Raw Alejandro y Myke Towers, y la cantante colombiana Shakira, entre otros.

El joven originario de la ciudad de Bogotá Colombia que viene desde el 2020 construyendo su mayor sueño que es la música, la cual ha sido recibida con éxito por sus paisanos de la ciudad de Medellín en donde lleva trabajando mucho su contenido musical con esas influencias urbanas mezclados con electrónica y guaracha, comentó que su nombre artístico surgió por unas amigas rusas y eslovacas que conoció en un intercambio en Canadá y que por su color de cabello rubio, le empezaron a llamar Blondiak, y le gustó y desde allí empezó a utilizar ese nombre.

Ahora su popularidad en las redes sociales va en aumento, en Instagram está a punto de llegar a los 100 mil seguidores.

