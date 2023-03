Camila Cabello cuple 26 años con una carrera muy exitosa

La cantante ha demostrado un gran talento vocal pero no solo por eso la aman sus fans sino que también ha dado lecciones de amor propio.

A sus 7 años emigró a Estados Unidos con su madre tras residir en La Habana y la Ciudad de México, cuando cumplió 15 años, pidió permiso a su madre para participar en el concurso de canto “The X Factor”, donde pasó a formar parte de la banda femenina “Fifth Harmony”, donde comenzaría su carrera profesional con grandes éxitos, pero en 2016 se anunció la salida oficial de Camila Cabello, momento en donde apostó por su carrera en solitario.

Gossip “La calle de las sirenas” llegará al ruedo de la Santa María

Tras dejar 'Fifth Harmony', Camila lanzó dos sencillos, 'I know what you did last summer' con Shawn Mendes y 'Bad things' con Machine Gun Kelly. En mayo de 2017, lanzó 'Crying in the Club', primer sencillo de su álbum de debut en solitario, 'The Hurting. The Healing. The Loving'.

En 2019 junto a Shawn Mendes lanzaron “Señorita", así como otro álbum titulado 'Romance', en el que podemos encontrar canciones como 'Liar', 'Shameless', Cry for me' y 'Easy', entre otros muchos hits. El 23 de julio de 2021 presentó el tema 'Don't go yet', el primer sencillo de su álbum 'Familia', que se estrenó el 8 de abril de 2022.

Camila siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces latinas, ha tenido colaboraciones con Alejandro Sanz, J Balvin, Pitbull, Ed Sheeran y Cardi B.

Te puede interesar leer: Camila Cabello: "Todo lo que hago refleja mi orgullo de ser una mujer latina"

La joven también se ha enfocado en demostrar que todos los cuerpos son perfectos, pues en varias ocasiones siendo una figura pública ha aparecido al natural sin complejos, dando grandes lecciones de amor propio a todas sus seguidoras.