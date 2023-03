Marzo llega con música para todos los gustos

La música empieza a subir de volumen este mes con más de una decena de propuestas para todos los gustos, que hará felices tanto a los fanáticos del electrodark, hip hop y el post punk industrial, como a los que aman el pop y los corridos tumbados.

A continuación te dejamos el listado de lo que se podrá ver en lo foros de Elite Club, La Glotonería, Club Latino Querétaro, Sala Arpa, Casa de la Contra Cultura, y en grandes escenarios como Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Teatro Metropolitano y Plaza de Toros Santa María.

Hocico (2 de marzo)

La banda mexicana de electrodark se presentarán este jueves 2 de marzo, a las 19:00 horas, en Elite Club. Los boletos están disponibles en la plataforma de arema.mx, el costo general es de 450 pesos.

Gossip Turizo llegará a Querétaro con su 2000 Tour

En el show, Racso Agroyam (sintetizador) y Erk Aicrag (voz) tocarán los temas de su nuevo proyecto discográfico Hyperviolent, un proyecto en el que la dupla amplía sus límites sonoros hacia el witch house, ciberpunk, drum and base, darksynth, entre otras corrientes musicales nuevas.

Además, consentirán a sus “hocicones” con una línea propia de cervezas y compartirán el escenario con los proyectos queretanos Bizarre Eyes y Black Cats.

“Querétaro es muy amado para nosotros. Siempre que hacemos una gira por la República Mexicana, Querétaro nos abraza y cobija, yo creo que esta será la séptima vez que vamos. Prácticamente en cada tour, vamos”, afirmó Racso Agroyam, en entrevista.

Foto: Cortesía | @hocicoofficial

Danna Paola (3 de marzo)

Después de dos años de espera, llegará Danna Paola a Querétaro con su XT4S1S tour. Su concierto ha sido programado para este viernes 3 de marzo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, luego de que fuera cancelado hace dos años por la pandemia.

Los que adquirieron su boleto en 2020 podrán hacerlo válido en esta nueva fecha, solo deberán comunicarse con la boletera eticket al 442 223 0423 o al correo informes@eticket.com.mx.

Las entradas podrán adquirirse a través de esta misma plataforma con costos que varían entre los 865 pesos y los 3 mil 65 pesos.

En la presentación oficial del sencillo XT4S1S y su videoclip oficial, la artista aseveró estar en el mejor momento de su vida y haber encontrado su propio estilo.

“Decidí hacer lo que quiero, a mi manera, por primera vez dentro de mi carrera; esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. No es que las anteriores canciones que lancé no me hayan conectado, pero XT4S1S es toda una historia que al escucharla te pone de buen humor.

“Para lograr identificar quién soy y cuál es mi estilo tenía que romper inseguridades, miedos y el qué dirán; yo quise expresar mi arte a mi manera y descubrí que lo más difícil ha sido frenarme porque hubiera hecho mucho más, aunque estoy súper satisfecha del resultado más de lo que me imaginaba”, afirmó Danna en un encuentro con medios.

Foto: Cortesía | @DannaPaola

Sentidos Opuestos (11 de marzo)

El dueto conformado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán volverá a los escenarios para arrancar con su gira Eternamente Tour.

Los músicos se encontrarán con sus fans queretanos el 11 de marzo para presentarse en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 21:00 horas. Los boletos están disponibles a través de la plataforma superboletos.com con precios que varían entre los 518 hasta los 2 mil 70 pesos.

Cabe mencionar que Sentidos Opuestos celebra 30 años de historia, por lo que el show estará llena de temas emblemáticos como Amor de papel, ¿Dónde están?, Fiesta, entre otros.

Foto: Cortesía | @SentidosOpuestos

Los Daniels (11 de marzo)

Conocidos por rolas como Te puedes matar , Lágrimas y Quisiera saber, la banda mexicana de rock se presentará este 11 de marzo en Sala Arpa a las 21:00 horas.

El costo general es de 450 pesos y los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma de Arema.com.

Foto: Cortesía | @Los.daniels

Kase.O (15 de marzo)

El rapero español llegará a Querétaro antes de tomarse un descanso indefinido de los escenarios, y lo hará este 12 de marzo como parte de la gira Kase.O Jazz Magnetism.

La cita es este 15 de marzo a las 21:00 horas en la Plaza de Toros Santa María. Los boletos se pueden adquirir a través de la boletera Eticket, con precios que varían entre los 460 pesos y mil 135 con cargo de servicio incluido.

Kase.O también visitará el país para formar parte de Vive Latino de este año, así como del Festival Tecate Pa’l Norte.

Cabe mencionar que su primera producción en solitario se trató del proyecto de jazz rap Kase.O Jazz Magnetism (2011), el cual fue el parteaguas de su carrera, en donde comenzó a girar con banda de jazz, llevándolo a recorrer numerosas ciudades de España. La gran aceptación de la crítica y los fans hicieron que Javier Ibarra –su nombre de pila– se convirtiera en un referente mundial del rap y hip hop.

Lleva activo desde 1993 y llegó a lanzar hasta siete álbumes de estudio con los Violadores del Verso desde 1998 hasta 2006.

“Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acusó un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito”, tuiteó hace unos meses el también compositor y productor.

Foto: Cortesía | @KaseOficial

Hombres G (15 de marzo)

A más de un año de su última visita, Hombres G regresará a la capital queretana, esta vez para celebra 40 años de música.

La cita es este 15 de marzo a las 21:00 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Los boletos están disponibles en la plataforma superboletos.com, con precios que varían entre los 800 y los 3 mil pesos.

Gossip “Mañana será bonito", el nuevo álbum de Karol G

Canciones como Te quiero, Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Lo noto, El ataque de las chicas cocodrilo, así como de su más reciente álbum La esquina de Rowland, podrán escucharse en este tour de aniversario.

“Llevamos tanto tiempo compartiendo escenario con todos vosotros que nos da la sensación de que estos 40 años no son nada y a la vez lo son todo. Nuestras ganas de seguir disfrutando de la música siguen intactas. ¿Estáis preparad@s para pasarlo muy bien? Hombres G, desde 1983”, posteó la banda española en sus redes sociales.

Foto: Cortesía | @hombresgoficial

Peso Pluma ( 19 de marzo)

Doble P, mejor conocido como Peso Pluma, llegará por primera vez a Querétaro este 19 de marzo. Se presentará en el ruedo de la Plaza de Toros Santa María para cantar algunos de sus corridos tumbados más conocidos como El belicón, Azul, Siempre pendientes y PRC, en el que canta con Natanel Cano.

Los boletos están disponibles en Superboletos, con precios que varían entre los 403 y los 3 mil pesos.

La propuesta de Peso Pluma ha generado gran polémica debido al contenido de sus letras, en las que habla del uso de armas, consumo de sustancias ilícitas y el narcotráfico. Sus canciones cuentan con un toque acústico y algo frenético característico de los corridos del regional mexicano, junto con elementos de la música urbana como el trap.

Foto: Cortesía | @PesoPlumaOficia

Ricardo Arjona (22 de marzo)

Después de su exitoso concierto de 2022 en el Estadio Olímpico de Querétaro, que dejó a decenas de fans escuchando sus canciones a pie de calle, Ricardo Arjona regresa una vez más a la ciudad como parte de su tour Blanco y Negro.

Celebridades Lupita D'alessio, se despide de Querétaro

El intérprete de canciones como Mujeres, Historia de taxi, Señora de las cuatro décadas y El problema se presentará el próximo 22 de marzo en el Hípico de Juriquilla; los boletos están disponibles en Eticket con precios que varían entre los 810 y los 4 mil 165 pesos.

Arjona promociona en este tour su álbum Blanco y Negro, el proyecto más emblemático de su carrera, ya que como parte del mismo publicó un libro homónimo, siendo la primera vez que un proyecto musical fue trasladado físicamente al formato de un libro.

La publicación narra historias de su niñez y adolescencia, así como los momentos que lo llevaron a la composición. También incluye su testimonio de cómo se gestó este nuevo proyecto y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en Londres para la realización del que considera, uno de los proyectos más grandes de su vida.

Foto: Cortesía | @arjonaoficial

Kabah (24 de marzo)

La última vez que la banda pisó un escenario en Querétaro fue el año pasado con el 90´s Pop Tour, y lo hizo a lado de artistas como Fey, Ana Torreka, Garibaldi, Sentidos Opuestos, JNS y Magneto en el Estadio Corregidora.

Gossip Hombres G celebrará 40 años de música en Querétaro

Ahora regresan para presentarse el 24 de marzo, a las 21:00 horas, en la Plaza de Toros Santa María. Los boletos están a la venta en Eticket, con precios que varían entre los 750 y los 2 mil 500 pesos.

Y para animar a que más fans compren sus entradas, hasta el 3 de marzo se podrá conseguir un 15% de descuento.

Kabah fue fundado en el año 1992 y luego de separarse en 2005, volvió a la escena musical en 2014; aunque tres años después una de sus integrantes, María José, decidió continuar su carrera como solista.

Actualmente se integra por Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O´Farril, Federica Quinajo y René Ortiz.

Son famosos por canciones como Vive, La calle de las sirenas, Al pasar, Te quiero tanto y por supuesto por La calle de las sirenas.

Foto: Cortesía | @grupo.kabah

No te va a gustar (24 de marzo)

La banda uruguaya de rock, conocida por fusionar géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska, se presentará en Querétaro antes de llegar al Festival Tecate Pal Norte 2023.

Su concierto está programado para este 24 de marzo, a las 21:00 horas, en La Glotonería. Los boletos están disponibles en eticket con un costo general de 865 pesos.

Actualmente se encuentran promocionando su décimo disco Luz (2021).

"Luego de un periodo de festejos y revisionismo por los 25 años de la banda, llegó el momento de mirar hacia adelante, lo que más nos gusta. Y qué mejor manera de hacerlo que con un álbum de canciones nuevas? En momentos donde todo parece tender a oscurecerse, nosotros encontramos luz en la creatividad, en el compañerismo, en el querer estar juntos. Esperamos que les guste este disco tanto como nosotros disfrutamos del todo el proceso y su resultado. Ojalá todos volvamos a SER pronto, y estas canciones sean parte de ese camino hacia la luz definitiva”, se lee en su página oficial.

Foto: Cortesía | @notevagustaroficia

Molchat Doma ( 26 de marzo)

La banda de post punk industrial regresa a Querétaro después de su visita el año pasado. Ahora se presentarán en el Teatro Metropolitano este 26 de marzo a las 19:30 horas.

Gossip Apio Quijano se aleja de las redes sociales

Las entradas están disponibles en boletia.com, con precios que varían entre los 650 y los 900 pesos. También se pueden conseguir en Santo Grial (Independencia, 61A), Maykos Records (Madero, 195) y Tatuajes La Clínica (Corregidora, 160).

“Jamás olvidaremos las dos memorables fechas con boletos totalmente agotados durante la primera visita de Egor, Roman y Pavel en nuestra bella ciudad. Juntos cantamos Tancevat, Zvezdy y Sudno en ruso, brincamos y bailamos hasta agotarnos (…) Querétaro tendrá el honor de cerrar la gira de Molchat Doma, la banda post punk / new wave más importante de la actualidad”, se lee en la plataforma de la boletera.

Molchat Doma ha reconocido sus influencias en el rock ruso de los años 80, de la era de la Perestroika y de la posterior depresión sufrida en la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética, por lo que su propuesta ha sido descrita como una imagen sombría de la vida bajo el comunismo, así como del contexto social contemporáneo en Bielorrusia, un país que todavía intenta librarse de ese pasado.

Por sus letras, centradas en la soledad y la distopía, su concepto ha sido relacionado con la música doomer, en la que imperan sentimientos de desesperación y desesperanza ante los problemas globales como el agotamiento ecológico, la corrupción gubernamental, la apatía civil y la opresión estructural.

Foto: Donna Oliveros | Diario de Querétaro

Miranda! (29 de marzo)

La banda de electropop Miranda! regresa a nuestro país para formar parte de las nuevas ediciones de Vive Latino y Pa´l Norte, y aprovechará ese viaje para reunirse con sus fans de Querétaro.

La agrupación encabezada por Ale Sergi y Jualiana Gattas, se presentarán en La Glotonería el 29 de marzo, a las 21:00 horas.

Gossip Hocico regresa con su electrodark a Querétaro

Los boletos están disponibles en eticket, con un costo de mil 100 pesos la entrada general.

Cabe recordar que Miranda! estuvo de visita en la ciudad el año pasado, como parte de la gira promocional de su disco Souvenir, lanzado en 2021.

Actualmente se encuentran trabajando en su nuevo álbum Hotel Miranda!, en el que incluirán éxitos reversionados con la colaboración de diferentes artistas.

Las primeras tres rolas de este proyecto ya están disponibles en plataformas; se trata de Navidad, Don y Yo te diré, realizadas a lado de Goyo Degano de Bandalos, Ca7riel y Lali Espósito, respectivamente.

Como parte del concepto de este nuevo disco, Ale Sergi y Jualiana Gattas hacen de gerentes de un hotel, y cada cuanto anuncian en sus redes quien será su nuevo huésped, para presentar el nuevo tema reversionado.

El nuevo videoclip de Yo te diré hace guiños a las películas Psicosis de Alfred Hitchcock y El resplandor dirigida por Stanley Kubrick.

Foto: Cortesía | La Glotonería

Los Pericos (30 de marzo)

La banda argentina de reggae y ska Los Pericos visitará la capital queretana el 30 de marzo, a las 20:00 horas y será también en La Glotonería donde se reunirán con sus fans.

El boleto tiene un costo de 925 pesos, y se puede adquirir a través de la plataforma de Eticket.

Cabe mencionar que la agrupación también formará parte de los festivales Vive Latino y el Festival Borderland.

Foto: Cortesía | @Lospericos

Otros conciertos en cartelera:

Armando Palomas celebra 30 años de carrera artística, por lo que se reunirá con sus fans para celebrar este 31 de marzo, a las 20:30 horas, en el Club Latino Querétaro (Boulevard Bernardo Quintana 165).

Los boletos están disponibles en Arema.mx, con un costo de 400 pesos en preventa y 500 el día del evento. También se pueden adquirir en taquillas del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

La Santa Cecilia, una banda mexico-estadounidense caracterizada por mezclar géneros como cumbia, bossa nova, y bolero, se presentará el 24 de marzo, a las 20:30 horas en Sala Arpa. Los boletos también se pueden conseguir en Arema con precios que varían entre los 350 y los 700 pesos (admisión + Meet & Greet).

Admisión + Meet & Greet: $700.

La compositora y cantautora mexicana de neofolclor Renee Goust también visitará Querétaro, y lo hará este 16 de marzo en la Casa de la Contra Cultura (CCC). Se presentará junto con la poeta Yolanda Segura.

La cita es este 16 de marzo a las 20:30 horas. Los boletos tienen un costo de preventa de 150 y de 200 pesos el día del evento.